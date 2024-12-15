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«Герои Мутабора» Ивлеева и Киркоров сцепились на публике

  • 15.12.2024, 11:53
«Герои Мутабора» Ивлеева и Киркоров сцепились на публике

Скандальные российские артисты перешли на взаимные оскорбления.

Скандал после «голой» вечеринки в РФ не утихает до сих пор. Скандальный певец Филипп Киркоров продолжает выгораживать себя, набросившись на организатора нашумевшего мероприятия Настю Ивлееву, пишет «Главред».

«[Самка домашней собаки] (неценз.) редкая, неблагодарный человек, которая даже не извинилась передо мной, да еще себе позволяет… Тут намедни от нее прилетело, она меня еще комментирует… Про эту [самку домашней собаки] (неценз.) вообще даже слышать не хочу», - высказался Киркоров.

Ивлеева не стала извиняться перед скандальным певцом. Она в очередной раз оставила едкий комментарий в личном блоге в адрес Киркорова, припомнив ему скандальную присказку про котика на одном из шоу.

«Тут еще ведущий сразу обозначил, что райдер Киркорова не будет выполнен», — подписала она стоп-кадр из подкаста, на котором видно часть свитера ведущего.

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