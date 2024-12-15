Едят кору деревьев: российскую армию охватывает голод 12 15.12.2024, 12:08

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Пленные из Курской области рассказали шокирующие факты.

Украинские воины 61-й отдельной механизированной бригады успешно отбили попытку штурма российских морских пехотинцев из 177-го полка ВС РФ в районе поселка Куриловка Курской области.

В ходе боев были взяты в плен двое российских военнослужащих. По словам пленных, условия в их подразделениях катастрофические: из-за нехватки продовольствия они вынуждены были есть кору деревьев и даже мертвую корову, сообщает Цензор.НЕТ.

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