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Рекордный судак из Припяти: как белорус добыл рыбину почти в восемь килограммов?

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  • 15.12.2024, 12:16
  • 2,116
Рекордный судак из Припяти: как белорус добыл рыбину почти в восемь килограммов?

Рыболов из Бобруйска поделился секретом.

На прошлой неделе бобруйчанин Андрей Шевчик рыбачил на Припяти. Несмотря на то, что поклевок почти не было, он сумел выловить огромного судака весом почти в восемь килограммов, сообщает Fishingby.

Бобруйчанин рыбачил с лодки на спиннинг неподалеку от Житковичского моста. За день были только две поклевки, зато вторая оказалась незабываемой. На воблер «Bandit», который он использовал в качестве приманки, клюнул огромный судак. С ним пришлось побороться во время вываживания, но результат того стоил. Длина пойманного судака составила 85 см, а вес — 7,7 кг.

Трофей Андрея Шевчика может оказаться рекордным по размеру судаком, пойманным в 2024 году в Беларуси. Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Бутьковцу из Гомеля. Его судак весом в 7,1 кг тоже был пойман в Припяти.

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