Рекордный судак из Припяти: как белорус добыл рыбину почти в восемь килограммов?7
- 15.12.2024, 12:16
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Рыболов из Бобруйска поделился секретом.
На прошлой неделе бобруйчанин Андрей Шевчик рыбачил на Припяти. Несмотря на то, что поклевок почти не было, он сумел выловить огромного судака весом почти в восемь килограммов, сообщает Fishingby.
Бобруйчанин рыбачил с лодки на спиннинг неподалеку от Житковичского моста. За день были только две поклевки, зато вторая оказалась незабываемой. На воблер «Bandit», который он использовал в качестве приманки, клюнул огромный судак. С ним пришлось побороться во время вываживания, но результат того стоил. Длина пойманного судака составила 85 см, а вес — 7,7 кг.
Трофей Андрея Шевчика может оказаться рекордным по размеру судаком, пойманным в 2024 году в Беларуси. Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Бутьковцу из Гомеля. Его судак весом в 7,1 кг тоже был пойман в Припяти.