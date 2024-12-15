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Forbes: Украинские Су-27 начали применять уникальную тактику

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  • 15.12.2024, 12:24
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Forbes: Украинские Су-27 начали применять уникальную тактику

Она позволяет бить по командным пунктам на территории РФ незаметно для радаров.

Украинские Су-27, оснащенные американскими планирующими бомбами GBU-39, проводят точечные удары по стратегически важным объектам, таким как понтонные мосты и командные пункты на территории России.

На редком видео зафиксирован момент, когда Су-27 выпускает четыре такие бомбы из одного пилона под крылом, используя тактику низкого полета с резким набором высоты перед сбросом, что помогает избегать вражеских средств ПВО, пишет Forbes.

GBU-39 с GPS-наведением способна планировать на расстояние более 95 км благодаря своим выдвижным крыльям, что позволяет сохранить истребитель на безопасном расстоянии от зоны поражения. Однако для таких атак Су-27 действуют на малой высоте, используя местность для маскировки от радаров, а затем поднимаются перед сбросом бомб, чтобы придать им дополнительную дальность.

Эта методика позволяет украинским ВВС избегать потерь в воздухе, даже несмотря на то, что российская армия достигла определенных успехов в ударах по самолетам на земле. В частности, мишенью последней атаки стал один из понтонных мостов через реку Сейм в Курской области, построенный для укрепления российских оборонительных позиций.

Украинские ВВС, имея значительно меньше ресурсов, чем российские, используют планирующие бомбы в ограниченном количестве - примерно 10-12 в день, по сравнению со 100 российскими.

Поэтому украинские удары сосредоточены на дорогостоящих целях, таких как стратегические мосты, командные пункты и укрепления. Зато российская авиация часто использует бомбы для обстрелов окопов и прифронтовых городов.

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