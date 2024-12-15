Стало известно, что делают войска РФ в Сирии после победы повстанцев
- 15.12.2024, 12:32
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Колонну российских военных машин заметили недалеко от въезда на авиабазу Хмеймим.
Россия начала отвод войск с бывшей линии фронта на севере Сирии и с постов в горах Джабаль ан-Нусария под бдительным контролем повстанцев. В то же время, россияне пока не покидают две свои основные базы на побережье Средиземного моря, сообщили агенство Reuters и британский телеканал Sky News.
«На данный момент нам известно лишь то, что российские конвои покидают базы по всей Сирии и направляются к побережью Средиземного моря», — сообщил британский журналист телеканала Sky News Стюарт Рамзи.
«На пыльной дороге недалеко от главного российского въезда на авиабазу Хмеймим близ Латакии я увидел колонну российских военных машин… Это были боевые бронированные машины, бронетранспортеры, бронированные полицейские грузовики и грузовики снабжения, некоторые из которых были помечены буквой «Z», — рассказал журналист.
На данный момент вопрос присутствия россиян в Сирии, которые участвовали в гражданской войне на стороне свергнутого Башара Асада, остается открытым. У России в Сирии есть две военные баз в провинции Латакия — авиабаза Хмеймим и военно-морская в Тартусе.
На спутниковых кадрах, сделанных в пятницу, видно, как минимум два самолета Ан-124, одни из крупнейших в мире грузовых лайнеров, находились на авиабазе Хмеймим, по-видимому, готовясь к погрузке. По крайней мере одна из этих машин вылетела в Ливию в субботу, сообщил агентству Reuters представитель сирийских властей, ответственных за надзор за базой.
По данным сирийских источников, Россия выводит часть тяжелой техники и офицеров, но покидать базы пока не планирует. Целью является перегруппировка сил в ответ на победу повстанцев в стране.
Сирийские повстанцы контролируют подъезды к российским базам.
Однако в среду британский телеканал BBC сообщил, что что несколько военных кораблей покинули российскую военно-морскую базу в Тартусе.
Эта база была создана на основе соглашения, подписанного Советским Союзом с тогдашним лидером Сирии Хафезом Асадом (отцом Башара Асада) в 1971 году – во время Холодной войны, когда ВМФ СССР был вынужден покинуть свои базы в Египте.
Пока никаких переговоров?
Высокопоставленный чиновник, близкий к новому временному правительству в Сирии, сообщил Reuters, что вопрос присутствия российских войск в Сирии и предыдущих соглашений между правительством Асада и Россией в настоящее время не обсуждается .
«Это вопрос будущих переговоров, и окончательное решение останется за сирийским народом, — сказал чиновник. — Наши силы сейчас также находятся в непосредственной близости от российских баз в Латакии».
Тем временем Кремль в последние дни объявил, что Россия все-таки ведет переговоры с новыми сирийскими властями относительно баз.