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«Ник и Майк»: Самолет с Лукашенко могут сбить при попытке к бегству

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  • 15.12.2024, 12:40
  • 6,342
«Ник и Майк»: Самолет с Лукашенко могут сбить при попытке к бегству

Диктатор зря ищет запасные аэродромы.

Телеграм-канал «Ник и Майк» анализирует ситуацию с пожаром в витебском торговом центре «Беларусь», и приходит к выводу, что она рукотворная.

- Это как раз тот случай, когда в игру на устрашение может играть не только хунта, но и восточный сосед, у которого свои интересы в этой игре.

В любом случае с учетом перехода «предвыборной кампании» в новую фазу - устрашение в целях мобилизации - мы настоятельно рекомендуем не посещать массовые скопления людей, организованные хунтой, и не участвовать в выборном фарсе, - это опасно для жизни.

Синепалый тем временем отправился в Оман. Самое время инспектировать состояние вывезенных средств и щупать почву для запасного аэродрома, куда однако надо будет еще и долететь. В случае шухера лететь придется над Россией, а друг Женя Пригожин мог бы подтвердить, что это не самое безопасное направление. Но не подтвердит.

К слову, обратим внимание на поведение Башара Асада, который кинул даже родственников, чтобы спастись. На самолете синепалого места не хватит даже тем, кто считает, что оно там есть.

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