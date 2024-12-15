закрыть
15 декабря 2024, воскресенье, 13:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В РФ показали кадры подрыва в Донецке начальника пыточной колонии «Еленовка»

5
  • 15.12.2024, 12:48
  • 3,772
В РФ показали кадры подрыва в Донецке начальника пыточной колонии «Еленовка»

Коллаборант скончался на месте, в Toyota Land Cruiser.

В России заявили о задержании якобы виновника подрыва в Донецке автомобиля бывшего начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова. Также росСМИ показали момент взрыва, в результате которого коллаборант умер, а его жене-«полицейской» оторвало ногу, пишет «Обозреватель».

На кадрах продемонстрировано, как неизвестный мужчина с пакетом, по утверждению российского следствия, «что-то подкладывает» под белый Toyota Land Cruiser. Далее в своем сюжете пропагандисты сняли задержание полуголого жителя, которому приписывают «теракт».

Напомним, что автомобиль с Евсюковым взорвался 9 декабря в центре временно оккупированного города, где был припаркован по ул. Университетской. Экс-начальник «Еленовки» скончался на месте, а его жена-сотрудница местного оккупационного «МЧС» попала в больницу.

До конца недели, 15 декабря, российские пропагандисты со ссылкой на ФСБ известили, что в подрыве авто виноват житель Донецка. Также показали на видео, как силовики вытаскивают из квартиры полуобнаженного «злоумышленника».

На следующих кадрах они уже одели его в зеленую футболку и посадили на диван, за которым демонстративно поставили детский скейтборд с символикой США и Украины. На камеру россиянам неизвестный говорит, что он «установил контакт с украинскими спецслужбами и подорвал человека в Донецке».

Следственный комитет РФ заявил, что ему обещали заплатить $10 тысяч. В РФ пока не подтвердили, что погиб в Донецке именно коллаборант Сергей Евсюков.

Этот предатель Украины с 2014 года был назначен оккупантами начальником так называемой Волновахской колонии «ДНР» в поселке Еленевка на Донетчине, где враг удерживал захваченных защитников Украины. Евсюков организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ. А 29 июля 2022 года российские войска устроили там теракт, в результате которого погибли не менее 53 украинских военнопленных, в том числе бойцы полка «Азов».

В Украине против Сергея Евсюкова было возбуждено уголовное дело, за данные о его местонахождении объявляли награду в $21,5 тысячи.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников