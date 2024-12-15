В РФ показали кадры подрыва в Донецке начальника пыточной колонии «Еленовка» 5 15.12.2024, 12:48

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Коллаборант скончался на месте, в Toyota Land Cruiser.

В России заявили о задержании якобы виновника подрыва в Донецке автомобиля бывшего начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова. Также росСМИ показали момент взрыва, в результате которого коллаборант умер, а его жене-«полицейской» оторвало ногу, пишет «Обозреватель».

На кадрах продемонстрировано, как неизвестный мужчина с пакетом, по утверждению российского следствия, «что-то подкладывает» под белый Toyota Land Cruiser. Далее в своем сюжете пропагандисты сняли задержание полуголого жителя, которому приписывают «теракт».

Напомним, что автомобиль с Евсюковым взорвался 9 декабря в центре временно оккупированного города, где был припаркован по ул. Университетской. Экс-начальник «Еленовки» скончался на месте, а его жена-сотрудница местного оккупационного «МЧС» попала в больницу.

До конца недели, 15 декабря, российские пропагандисты со ссылкой на ФСБ известили, что в подрыве авто виноват житель Донецка. Также показали на видео, как силовики вытаскивают из квартиры полуобнаженного «злоумышленника».

На следующих кадрах они уже одели его в зеленую футболку и посадили на диван, за которым демонстративно поставили детский скейтборд с символикой США и Украины. На камеру россиянам неизвестный говорит, что он «установил контакт с украинскими спецслужбами и подорвал человека в Донецке».

Следственный комитет РФ заявил, что ему обещали заплатить $10 тысяч. В РФ пока не подтвердили, что погиб в Донецке именно коллаборант Сергей Евсюков.

Этот предатель Украины с 2014 года был назначен оккупантами начальником так называемой Волновахской колонии «ДНР» в поселке Еленевка на Донетчине, где враг удерживал захваченных защитников Украины. Евсюков организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ. А 29 июля 2022 года российские войска устроили там теракт, в результате которого погибли не менее 53 украинских военнопленных, в том числе бойцы полка «Азов».

В Украине против Сергея Евсюкова было возбуждено уголовное дело, за данные о его местонахождении объявляли награду в $21,5 тысячи.

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