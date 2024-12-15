В Беларуси забили тревогу из-за американских «агрессоров»3
- 15.12.2024, 12:55
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Ими стали сомик и рак.
Белорусские ученые назвали животных, которые угрожают местной природе. Их назвали «агрессорами» — это инвазивные виды, которые пришли из других регионов и наносят вред экосистеме.
Так, моллюск дрейссена переносит паразитов, из-за которых рыбы болеют и хуже размножаются. Он также засоряет гидротехнические сооружения, что мешает их работе. А литоглиф переносит паразитов, вызывающих у рыб «черноточечную» болезнь, опасную и для человека.
Американский полосатый рак распространяет смертельную для местных раков болезнь — рыбью чуму.
Среди рыб ученые называют ротана-головешку, бычка-песочника и американского сомика. Эти виды активно размножаются, вытесняют местных рыб, съедают их пищу и занимают места для нереста. Американский сомик еще и опасен крупным хищникам своими острыми шипами на плавниках.
Ученые предлагают принимать меры для контроля численности таких видов, чтобы защитить местные экосистемы и сохранить биоразнообразие.