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В Беларуси забили тревогу из-за американских «агрессоров»

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  • 15.12.2024, 12:55
  • 2,904
В Беларуси забили тревогу из-за американских «агрессоров»

Ими стали сомик и рак.

Белорусские ученые назвали животных, которые угрожают местной природе. Их назвали «агрессорами» — это инвазивные виды, которые пришли из других регионов и наносят вред экосистеме.

Так, моллюск дрейссена переносит паразитов, из-за которых рыбы болеют и хуже размножаются. Он также засоряет гидротехнические сооружения, что мешает их работе. А литоглиф переносит паразитов, вызывающих у рыб «черноточечную» болезнь, опасную и для человека.

Американский полосатый рак распространяет смертельную для местных раков болезнь — рыбью чуму.

Среди рыб ученые называют ротана-головешку, бычка-песочника и американского сомика. Эти виды активно размножаются, вытесняют местных рыб, съедают их пищу и занимают места для нереста. Американский сомик еще и опасен крупным хищникам своими острыми шипами на плавниках.

Ученые предлагают принимать меры для контроля численности таких видов, чтобы защитить местные экосистемы и сохранить биоразнообразие.

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