Bloomberg: Стратегия Путина висит на волоске 15.12.2024, 13:03

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Кремль срочно ищет «план Б».

Режим диктатора Башара Асада пал после восстания в Сирии. Российский контингент был вынужден бежать из страны, а ключевая авиабаза Хмеймим, которое необходима россиянам для влияния на Африку, оказалась под угрозой.

Об рассказали журналисты агентства Bloomberg Саймон Маркс и Катарина Хойе, заметив, что именно с этой базы россияне отправляют военных и грузы в Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Так им когда-то удалось восстановить свое влияние, в частности в ЦАР и Судане.

Поскольку авиабаза в опасности, теперь оккупантам может понадобиться перестроить всю систему, которая поддерживала их операции на африканском континенте. На спутниковых снимках компании Maxar видно, что российские самолеты, вертолеты и оборудование остаются в Хмеймине. Впрочем большинство кораблей и два фрегата его оставили.

Директор ливийского аналитического центра Институт Садека Анас эль-Гомати заявил, что вся оперативная стратегия России в Средиземноморье и Африке висит на волоске. Оккупанты имеют еще 4 авиабазы в Ливии, но они расположены слишком далеко для перелетов в Москву. Кроме этого влияют ограничения воздушного пространства в Европе.

Российские аналитики также подтвердили Bloomberg, что поставки через Хмеймим особенно важны для такой страны без порта как Центральноафриканская Республика.

Так называемая власть Нигера заверила журналистов, что падение Асада не изменит отношения с Россией. Страна-агрессор способна найти другие пути, в частности через Турцию. Анкара позволила некоторым российским грузовым рейсам в Ливию пролетать через территорию страны.

Несмотря на это интересы государств в Африке разные, поэтому Владимиру Путину будет сложно сохранить свою сеть влияния. Падение Асада серьезно усложнит его военные операции на этом континенте.

Россия найдет «план Б», чтобы сохранить маршруты поставок в Африку, например, будет использовать Ливию как перевалочный пункт или порты Камеруна или Конго-Браззавиля. Это не будет иметь последствий для Центральноафриканской Республики,

– сказал советник президента ЦАР Фидель Гуанджика.

Россия также играет ключевую роль в 20-месячной гражданской войне в Судане, недавно поддержав национальную армию в ее борьбе с повстанцами. Она продолжает настаивать на создании базы на побережье Красного моря – своей давней мечте, которая теоретически расширила бы логистическую сеть россиян.

России придется сократить свое присутствие в Африке, и это будет намного дороже,

– сказал аналитик Ульф Лессинг.

К слову, западные СМИ писали о том, что страна-агрессор уговаривает сирийских повстанцев сохранить их военные базы. Переговоры начались после падения режима Асада, россиянам очень нужна авиабаза Хмеймим и военно-морская в Тартусе.

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