Под Волчанском ВСУ уничтожили вражескую спецтехнику и сровняли с землей окопы и блиндажи россиян
- 15.12.2024, 13:19
Последствия мощного удара показали на видео.
На Волчанском направлении пограничники бригады «Гарт» нанесли мощный удар по позициям оккупантов. В ходе успешной операции была уничтожена вражеская спецтехника, в частности, - эскаватор, а также окопные линии, блиндажи и фортификационные сооружения противника.
Воины поразили места скопления живой силы захватчиков, значительно ослабив их боевую способность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Госпогранслужбы опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.