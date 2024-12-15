Под Волчанском ВСУ уничтожили вражескую спецтехнику и сровняли с землей окопы и блиндажи россиян 15.12.2024, 13:19

Последствия мощного удара показали на видео.

На Волчанском направлении пограничники бригады «Гарт» нанесли мощный удар по позициям оккупантов. В ходе успешной операции была уничтожена вражеская спецтехника, в частности, - эскаватор, а также окопные линии, блиндажи и фортификационные сооружения противника.

Воины поразили места скопления живой силы захватчиков, значительно ослабив их боевую способность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Госпогранслужбы опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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