Кандидат в канцлеры Германии от ХДС: Европа устала от Шольца 15.12.2024, 13:35

Фридрих Мерц

Лидеры стран ЕС не хотят с ним встречаться.

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) резко раскритиковал действующего главу правительства ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), который повторно претендует на этот пост, выступая кандидатом от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает «Немецкая волна».

«К сожалению, приходится констатировать: большинство европейских глав государств и правительств уже не хотят встречаться с федеральным канцлером Германии, который либо часами сидит молча, либо с назидательностью объясняет устройство мира», - написал Мерц в выпуске своего подкаста MerzMail в воскресенье, 15 декабря. Европейскую политику нынешнего правительства ФРГ он назвал «полным провалом».

Чтобы подкрепить свое утверждение примером, христианский демократ напомнил о состоявшемся на уходящей неделе визите президента Франции Эмманюэля Макрона в Польшу, где оба союзника по НАТО обсуждали политику в отношении Украины. «И снова он отсутствовал - немецкий федеральный канцлер», - написал Мерц.

Кроме того, нынешнее правительство Германии проявляет «демонстративное безразличие к европейской политике», утверждает Мерц. По его словам, такое отношение не только наносит ущерб самой Германии, но и становится все более тяжким бременем для европейской политики и отношений ФРГ с ее соседями по Евросоюзу.

В связи с этим кандидат в канцлеры от ХДС напомнил, что перед торжественным открытием отреставрированного собора Нотр-Дам в Париже Макрон встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой украинского государства Владимиром Зеленским. «Немецкий канцлер тоже был приглашен, но, судя по всему, не нашел желания поехать в Париж», - написал Фридрих Мерц.

Мерц о слабом участии Германии в европейской политике

Мерц также раскритиковал «фактическое отсутствие» участия Германии в европейском законодательном процессе. В Брюсселе, по его словам, уже появилось расхожее понятие «German Vote» - из-за того, что во время голосования Германия постоянно воздерживается. Причем некоторые члены правительства в Берлине вроде министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck, кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/ зеленые». - Ред.) и вовсе не ездят на подобные заседания, подчеркнул Мерц.

В итоге за последние три года правительство Германии не выступило ни с одной инициативой в таких областях, как миграционная или экономическая политика, которая могла бы стать предметом обсуждения в Брюсселе, посетовал кандидат в канцлеры от ХДС.

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