В одном из городов Беларуси в декабре зацвели одуванчики
- 15.12.2024, 13:43
«Скоро клубнику будем собирать».
Жительница Бреста поделилась в TikTok видео, на котором видно, что в городе 13 декабря было солнечно, зеленела трава и на газоне даже были видны цветки одуванчиков, сообщает «Телеграф».
«Чему удивляться это же РБ» — написала одна из пользовательский соцсети. На что автор видео ответила, что «все же привычнее в декабре снег».
Некоторые зрители из Беларуси рассказали, что в их городах уже полно снега, а другие — что очень жарко. «Скоро клубнику будем собирать» , — отреагировала автор видео.
«Может вместо зимы лето будет?» — задался вопросом еще один подписчик.
@marinaradchenka #Брест #декабрь #цветызимой ♬ оригинальный звук - Марина Радченко