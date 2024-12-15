В одном из городов Беларуси в декабре зацвели одуванчики 15.12.2024, 13:43

иллюстративное фото

«Скоро клубнику будем собирать».

Жительница Бреста поделилась в TikTok видео, на котором видно, что в городе 13 декабря было солнечно, зеленела трава и на газоне даже были видны цветки одуванчиков, сообщает «Телеграф».

«Чему удивляться это же РБ» — написала одна из пользовательский соцсети. На что автор видео ответила, что «все же привычнее в декабре снег».

Некоторые зрители из Беларуси рассказали, что в их городах уже полно снега, а другие — что очень жарко. «Скоро клубнику будем собирать» , — отреагировала автор видео.

«Может вместо зимы лето будет?» — задался вопросом еще один подписчик.

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