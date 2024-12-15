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В Минске нашли дома похожие на улиток

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  • 15.12.2024, 13:59
  • 2,794
В Минске нашли дома похожие на улиток

Стало известно, почем там продают квартиры.

На этой неделе СМИ писали, что в Лошице строят полукруглый десятиэтажный дом для всех желающих. Возведением новостройки занимается МАПИД, и это будет уже третий в микрорайоне дом с не самой обычной конструкцией.

Дело в том, что в отличие от привычных минчанам «столбиков» и «прямоугольников», эти лошицкие здания напоминают скорее раковины улиток или шестеренки.

Журналисты realt.by решили рассказать про особенные дома и посмотреть, почем в них сейчас продают квартиры.

Речь идет о двух домах в микрорайоне Лошица-9. Здесь на пересечении улиц Турова и Пташука в 2017-м и в 2022-м году построили полукруглые панельные здания.

Квартиры в обоих домах от МАПИДа были коммерческими, то есть предназначались для всех желающих. Новостройки получили сквозные лифты, яркие цвета мест общего пользования и современные видеодомофоны.

Интересно, что квартиры в Лошице сдавались с отделкой — причем, вполне современной. На фотографиях в объявлениях вы можете увидеть приличный ламинат, обои и модную плитку от застройщика. Кстати, в 2022-м метр в трехкомнатной квартире стоил для дольщиков 880 долларов. И это с отделкой! Удивительно, но никакого ажиотажа (очередей) вокруг квартир тогда не было — рынок был совсем не таким активным, как сейчас.

За прошедшее со сдачи в эксплуатацию время дома обжились. Тут появились шлагбаумы, ограничители для автомобилей во дворе, деревья и кустарники.

Благодаря округлым формам, внутри домов получилось организовать большие детские площадки.

Рядом с новостройками, несмотря на удаленность от центра города, есть вся необходимая инфраструктура − школа с бассейном, ясли-сад, гимназия, гипермаркет Green, автомойки, заправки, салоны красоты и многое другое. В нескольких минутах ходьбы от домов находится Лошицкий парк, Чижовское водохранилище и новые экотропы. А прямо рядом с домами сейчас строится новая поликлиника.

Что тут сейчас продается?

В настоящий момент в домах-улитках продаются 4 квартиры — все трехкомнатные.

Самый экономичный вариант — трехкомнатная квартира на четвертом этаже десятиэтажного дома 2017 года постройки. Общая площадь этой квартиры насчитывает 86 квадратных метров, кухня — 11,9 метра. Трешка с улучшенной планировкой и качественной отделкой готова к проживанию. Окна квартиры выходят на две стороны дома. В квартире имеется два санузла. Стоимость квартиры — 120,5 тысячи долларов (1357 долларов — за метр).

В более свежем доме 2022 года постройки продается трехкомнатная квартира на последнем этаже (над ней — техэтаж). Площадь этой трешки составляет 92 квадратных метра. Все комнаты и кухня в квартире — раздельные (кухня — 12 метров). Судя по всему, в квартире еще никто не жил. Жилье предлагается без мебели, но с готовой кухней и отделкой. Стоимость квартиры — 124 тысячи долларов (1341 доллар — за метр).

Самый дорогой вариант — трехкомнатная квартира на восьмом этаже дома 2017 года постройки. Общая площадь этой трешки насчитывает 93 квадратных метра. В квартире необычная планировка: три раздельные комнаты на обе стороны дома, просторная прихожая (здесь сделана гостиная), две большие лоджии, большая ванная комната. В квартире сделан дорогостоящий и качественный ремонт: кондиционер, натяжные потолки, пол на кухне с подогревом, ламинат и плитка. В квартире остается вся мебель и бытовая техника (посудомоечная машина, варочная панель, стиральная машина, холодильник, СВЧ, духовой шкаф, кондиционер). Стоимость квартиры — 144,9 тысячи долларов (1550 долларов — за метр).

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