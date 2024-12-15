Трамп назначил руководителя cвоей соцсети главой Совета по вопросам разведки 3 15.12.2024, 14:07

Фото: AFP

При этом он сохранить должность координатора Truth Social.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп назначил руководителя платформы Truth Social и бывшего конгрессмена – Девина Нуньеса – председателем Консультативного совета президента по вопросам разведки.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает «Европейская правда».

Трамп заявил, что Нуньес, который сейчас руководит социальной платформой новоизбранного американского лидера Truth Social, останется на своей должности и одновременно будет работать на новой должности в Белом доме.

Отметим, Нуньес, известный своей поддержкой Трампа, ранее возглавлял Комитет по вопросам разведки Палаты представителей. В этой роли он критиковал Федеральное бюро расследований, обвинял агентство в сговоре против Трампа во время расследования российского вмешательства в выборы 2016 года.

«Девин использует свой опыт как бывший председатель Комитета по разведке и свою ключевую роль в разоблачении мистификации «Россия, Россия, Россия», чтобы предоставить мне независимую оценку эффективности и правомерности деятельности разведывательного сообщества США», – заявил Трамп.

Консультативный совет по вопросам разведки является важным органом Белого дома, который помогает президенту оценивать эффективность и законность деятельности разведывательных агентств.

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