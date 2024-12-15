У российских войск в Сирии не хватает еды и питьевой воды 7 15.12.2024, 14:15

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Проблемы с эвакуацией контингента РФ обострились.

Россия продолжает вывод войск из Сирии. При этом, проблемы с эвакуацией российского контингента обострились, солдатам не хватает даже еды и питьевой воды.

Об этом сообщает ГУР.

По данным разведки, вывод российского контингента из отдаленных районов Сирии продолжается, в частности военных РФ на некоторых маршрутах сопровождают оппозиционные к режиму Башара Асада вооруженные группировки.

«Среди российских солдат циркулируют разговоры, будто Москва договорилась о сохранении присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме - речь идет о количестве до трех тысяч военнослужащих. На указанных базах, а также на российских кораблях в регионе зафиксированы проблемы с питьевой водой и продовольствием», - рассказывают в ГУР.

Сейчас остатки группировки РФ ожидают задействованные в эвакуации военно-транспортные самолеты, которыми должны доставить продовольствие. Так, 14 декабря были запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД из Чкаловска в Хмеймим.

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