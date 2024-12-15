У российских войск в Сирии не хватает еды и питьевой воды

У российских войск в Сирии не хватает еды и питьевой воды7
- 15.12.2024, 14:15
- 3,856
Проблемы с эвакуацией контингента РФ обострились.
Россия продолжает вывод войск из Сирии. При этом, проблемы с эвакуацией российского контингента обострились, солдатам не хватает даже еды и питьевой воды.
Об этом сообщает ГУР.
По данным разведки, вывод российского контингента из отдаленных районов Сирии продолжается, в частности военных РФ на некоторых маршрутах сопровождают оппозиционные к режиму Башара Асада вооруженные группировки.
«Среди российских солдат циркулируют разговоры, будто Москва договорилась о сохранении присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме - речь идет о количестве до трех тысяч военнослужащих. На указанных базах, а также на российских кораблях в регионе зафиксированы проблемы с питьевой водой и продовольствием», - рассказывают в ГУР.
Сейчас остатки группировки РФ ожидают задействованные в эвакуации военно-транспортные самолеты, которыми должны доставить продовольствие. Так, 14 декабря были запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД из Чкаловска в Хмеймим.