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Какой чай ни в коем случае нельзя пить людям пожилого возраста

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  • 15.12.2024, 14:23
  • 7,244
Какой чай ни в коем случае нельзя пить людям пожилого возраста

Об этом важно знать.

Не все чаи полезны, особенно для людей за 60. К примеру, крепкий чай может вымывать кальций из организма. Это связано с содержанием танинов, которые связывают кальций и делают его недоступным для усвоения. Некоторые сорта чая содержат высокую концентрацию кофеина, провоцирующего повышение давления, пишет ТСН.

Какие чаи нельзя пить людям за 60: советы врачей

Слишком крепкий чай может стать причиной хрупкости костей. Также этот напиток может повлечь за собой обезвоживание, из-за чего ухудшается состояние кожи. Это проявляется в виде сухости, потери упругости и ускоренного старения.

Не рекомендуется пить вчерашний чай, в котором могут быть вредные соединения, крайне опасные для работы печени и почек.

Сладкий чай – это враг для людей всех возрастов. Он увеличивает риск развития диабета II типа, приводит к набору лишнего веса и ухудшает обмен веществ.

Врачи не советуют пить слишком горячий чай. Исследования подтверждают, что регулярное употребление напитков при температуре выше 60°C повышает риск рака пищевода на 90%.

Пожилым людям нужно употреблять зеленый чай, богатый катехинами и антиоксидантами. Травяные сборы тоже пойдут на пользу — мята, мелисса, шиповник и зверобой помогают успокоить нервную систему, укрепить сон и снизить давление. Для гипертоников лучше подойдут травяные чаи – ромашка, мята, мелисса.

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