Кремль вайбернулся 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

15.12.2024, 14:39

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Каждый раз одна и та же «песня».

Три вещи, которые российскому начальству единожды начавши, трудно кончить: душить свободу, принимать глупые решения и наступать на грабли. Это классика.

Казалось бы, история с блокировкой Телеграм и Ютуб могла бы начить главному – кому надо, блокировки обойдет. И Телеграм пришлось разблокировать. Но нынче новая блажь.

Роскомнадзор сообщает: «Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».

Каждый раз одна и та же «песня». Скажите, запретители, вы из-за Viber не смогли предотвратить теракт в «Крокусе», несмотря на предупреждения США и Ирана? Еще и пузырились, неразумные. А как случилось, попрятались - никто в отставку не ушел.

Понятно, что подавляющее большинство людей в России и близко не занимаются тем, о чем говорит Роскомнадзор в сообщении о блокировке. То есть это удар по обычным россиянам и предложение для них искать обходной путь использования Viber. Скажем, занимается человек иностранным языком с преподавателем (например, дружественным китайским, используя Viber – давай теперь, подстраивайся. Похожая история, между прочим, с Ютуб – порталом ценных знаний от физики и математики до иностранных языков.

Есть еще одно обстоятельство – вряд ли лихоимство Роскомнадзора было бы возможно, не будь в России несменяемой власти и Госдумы, состоящей из единого спецоперационного блока – КПРФ-ЕР-ЛДПР-СР-«Новые люди». По совместительству все они – соучастники принятия репрессивных законов. Поэтому политический вывод для граждан нашей страны один – никогда, ни на одних выборах (даже и пеньковых памфиловских), не поддерживайте душителей свободы и неумех.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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