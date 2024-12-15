закрыть
15 декабря 2024, воскресенье, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БЖД ввела новый график движения поездов

  • 15.12.2024, 14:47
БЖД ввела новый график движения поездов

Стало известно, что изменилось с 15 ноября.

С 15 декабря Белорусская железная дорога вводит новый график движения поездов на 2024/2025 год, сообщается на сайте железнодорожников. Основные изменения коснутся скорости движения пассажирских поездов в направлении на Россию.

По всей сети Белорусской железной дороги будет курсировать 382 пары пассажирских поездов.

Поезда связывают Беларусь и Россию с крупными городами, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Адлер, Минеральные Воды, Анапу, Нижний Новгород, Самару, Архангельск и Мурманск.

Время в пути на некоторых маршрутах сократится:

Минск — Адлер быстрее на 43 минуты;

Адлер — Минск быстрее на 162 минуты;

Анапа — Минск быстрее на 102 минуты.

Внутри Беларуси железнодорожники планируют также сократить время в пути.

Некоторые маршруты из Минска в областные центры станут быстрее:

Минск — Могилев за 2 часа 40 минут;

Минск — Гомель за 2 часа 50 минут;

Минск — Брест за 3 часа;

Минск — Гродно за 3 часа 52 минуты.

На популярные направления в Оршу, Полоцк, Пинск и Мозырь планируется добавить современные поезда.

На праздники и выходные дни БЖД увеличит количество рейсов как по Беларуси, так и в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом.

В планах транспортников предусмотрено 249 пар поездов экономкласса, включая маршруты на малоинтенсивных участках с согласованной работой автобусных перевозок.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников