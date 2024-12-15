БЖД ввела новый график движения поездов
- 15.12.2024, 14:47
Стало известно, что изменилось с 15 ноября.
С 15 декабря Белорусская железная дорога вводит новый график движения поездов на 2024/2025 год, сообщается на сайте железнодорожников. Основные изменения коснутся скорости движения пассажирских поездов в направлении на Россию.
По всей сети Белорусской железной дороги будет курсировать 382 пары пассажирских поездов.
Поезда связывают Беларусь и Россию с крупными городами, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Адлер, Минеральные Воды, Анапу, Нижний Новгород, Самару, Архангельск и Мурманск.
Время в пути на некоторых маршрутах сократится:
Минск — Адлер быстрее на 43 минуты;
Адлер — Минск быстрее на 162 минуты;
Анапа — Минск быстрее на 102 минуты.
Внутри Беларуси железнодорожники планируют также сократить время в пути.
Некоторые маршруты из Минска в областные центры станут быстрее:
Минск — Могилев за 2 часа 40 минут;
Минск — Гомель за 2 часа 50 минут;
Минск — Брест за 3 часа;
Минск — Гродно за 3 часа 52 минуты.
На популярные направления в Оршу, Полоцк, Пинск и Мозырь планируется добавить современные поезда.
На праздники и выходные дни БЖД увеличит количество рейсов как по Беларуси, так и в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом.
В планах транспортников предусмотрено 249 пар поездов экономкласса, включая маршруты на малоинтенсивных участках с согласованной работой автобусных перевозок.