БЖД ввела новый график движения поездов 15.12.2024, 14:47

Стало известно, что изменилось с 15 ноября.

С 15 декабря Белорусская железная дорога вводит новый график движения поездов на 2024/2025 год, сообщается на сайте железнодорожников. Основные изменения коснутся скорости движения пассажирских поездов в направлении на Россию.

По всей сети Белорусской железной дороги будет курсировать 382 пары пассажирских поездов.

Поезда связывают Беларусь и Россию с крупными городами, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Адлер, Минеральные Воды, Анапу, Нижний Новгород, Самару, Архангельск и Мурманск.

Время в пути на некоторых маршрутах сократится:

Минск — Адлер быстрее на 43 минуты;

Адлер — Минск быстрее на 162 минуты;

Анапа — Минск быстрее на 102 минуты.

Внутри Беларуси железнодорожники планируют также сократить время в пути.

Некоторые маршруты из Минска в областные центры станут быстрее:

Минск — Могилев за 2 часа 40 минут;

Минск — Гомель за 2 часа 50 минут;

Минск — Брест за 3 часа;

Минск — Гродно за 3 часа 52 минуты.

На популярные направления в Оршу, Полоцк, Пинск и Мозырь планируется добавить современные поезда.

На праздники и выходные дни БЖД увеличит количество рейсов как по Беларуси, так и в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом.

В планах транспортников предусмотрено 249 пар поездов экономкласса, включая маршруты на малоинтенсивных участках с согласованной работой автобусных перевозок.

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