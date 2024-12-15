СБУ и Силы обороны Украины уничтожили поезд РФ с 40 цистернами топлива 1 15.12.2024, 15:03

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Выведена из строя важная железнодорожная ветка.

Украинские воины провели успешную операцию по уничтожению логистики врага. Защитникам удалось уничтожить 40 цистерн с топливом РФ на 4 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отметили источники, 14 декабря СБУ вместе с ОСГВ «Таврия», ГУР, ССО и Силами беспилотных систем провели уникальную многоэтапную спецоперацию. Цель - перерезать логистические пути поставки горючего из Крыма на временно оккупированные территории Запорожской области.

Сначала 13-е Главное управление Департамента военной контрразведки СБУ организовало диверсию по подрыву путей во время движения поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмакского района.

Когда поезд остановился, бойцы 14 полка Сил беспилотных систем начали наносить поражения ударными дронами, что привело к возгоранию части цистерн. После чего в игру вступил HIMARS. Благодаря воздушной разведке ГУР и в координации с ОСГВ «Таврия» ракеты поразили локомотив и крайние вагоны, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива.

Наконец бойцы ГУР добили поезд ударными дронами.

В результате спецоперации уничтожены локомотив и 40 вагонов-цистерн, а также на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала российские войска.

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