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В Беларуси с Нового года введут ограничения, которые затронут почти каждого

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  • 15.12.2024, 15:11
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В Беларуси с Нового года введут ограничения, которые затронут почти каждого

Изменения вступят в силу 1 января.

В Беларуси владельцы животных не смогут ходить в места общепита с питомцами и должны будут сразу убираться за ними. О том, что в Беларуси вступает в силу ряд новаций в социальной сфере, которые коснутся всех белорусов, рассказал зампредседателя «палаты представителей» Вадим Ипатов, передает БелТА.

Так, с 1 января 2025-го обретут законную силу определенные положения закона об ответственном обращении с животными, который станет первым регулирующем отношения, связанные с животными-компаньонами в суверенной истории Беларуси.

Например, начнут действовать нормы о чипировании. При этом отмечается, что чипирование для владельцев питомцев останется их правом. Но, если владельцем животного выступают заводчики или питомники, то они будут обязаны чипировать животных до реализации.

Еще вступят в силу нормы, которые разрешат использовать животного для охраны жизни и здоровья владельца, его родственников и их имущества. А для борьбы с бродячими животными владельцев животных обяжут принимать меры по недопущению появления нежелательного приплода животного.

Кроме того, хозяев животных обяжут незамедлительно убирать следы жизнедеятельности за своими питомцами при нахождении в месте, которое не является местом его постоянного нахождения. В этом случае исключение предусмотрено только для собак-поводырей.

Еще в Беларуси запретят продавать собак, уход за которыми требует особой ответственности владельца, и опасных собак лица не достигшим 18 лет.

Что касается выгула животного, то он должен будет осуществляется владельцем с условием обеспечения безопасности других людей, животных и сохранности чужого имущества.

Кроме того, владельцам животных в Беларуси запретят приводить или приносить животных-компаньонов, если это не собаки-поводыри, в торговые объекты, где продают продукты питания, объекты общественного питания.

Также законом предусмотрены случаи, когда человека могут ограничить в праве собственности или вовсе лишить его по отношению к животному.

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