В российской Чите открыли деревянный туалет, которого местные ждали два года 11 15.12.2024, 15:19

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Но пользоваться им запретили.

В Чите открыли уличный туалет, которого жители ближайших домов ждали почти два года. Этот туалет расположен рядом с бараками, пишет «Чита. Ру». Но новую уборную почему-то закрыли, люди снова выносят грязь в ведрах.

«Уличного туалета у людей нет уже почти два года. Старый снесли в начале 2023 года после визита заместителя министра строительства и ЖКХ России Алексея Ересько. Целый год ничего не менялось. «Народный фронт» потребовал организовать людям комфортные условия, власти обещали установить туалет в апреле. Но сделали это только сейчас! Вероятно, на проектирование такого капитального сооружения потребовалось время. Но уже установленный туалет заколочен, в него не попасть. Жители бараков продолжают выносить ведра, будто живут в глухом средневековье», — сообщается в сообществе «Народного фронта».

Туалет пока закрыт до «приемки работ».

«Приемка будет в декабре, дату сообщим позже», — сообщили в пресс-службе города.

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