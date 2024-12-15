В российской Чите открыли деревянный туалет, которого местные ждали два года

В российской Чите открыли деревянный туалет, которого местные ждали два года11
- 15.12.2024, 15:19
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Но пользоваться им запретили.
В Чите открыли уличный туалет, которого жители ближайших домов ждали почти два года. Этот туалет расположен рядом с бараками, пишет «Чита. Ру». Но новую уборную почему-то закрыли, люди снова выносят грязь в ведрах.
«Уличного туалета у людей нет уже почти два года. Старый снесли в начале 2023 года после визита заместителя министра строительства и ЖКХ России Алексея Ересько. Целый год ничего не менялось. «Народный фронт» потребовал организовать людям комфортные условия, власти обещали установить туалет в апреле. Но сделали это только сейчас! Вероятно, на проектирование такого капитального сооружения потребовалось время. Но уже установленный туалет заколочен, в него не попасть. Жители бараков продолжают выносить ведра, будто живут в глухом средневековье», — сообщается в сообществе «Народного фронта».
Туалет пока закрыт до «приемки работ».
«Приемка будет в декабре, дату сообщим позже», — сообщили в пресс-службе города.