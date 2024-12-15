«Каждый день будут приходить штрафы» 15.12.2024, 15:27

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Белорус рассказал, как камеры на дорогах выявляют машины без техосмотра.

«Письма счастья» за отсутствие ТО, зафиксированное камерами на дорогах Беларуси, уже не редкость.

Ранее подобные постановления приходили за превышение скорости, а далее по фотографиям в ручном порядке номера авто сверялись с базой, и следом мог поступить еще и штраф за непройденный техосмотр, пишет av.by.

С 1 марта 2021 года в соответствии с новым административным законодательством предусмотрена возможность привлечения собственников транспортных средств к ответственности за все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта на основании их фиксации специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, в том числе и только за отсутствие техосмотра.

В настоящее время отсутствие разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении фиксируют не только датчики контроля скорости и камеры средней скорости, но и камеры мониторинга.

Устройства запечатлевают факт участия автомобиля в дорожном движении, распознают регистрационный знак и проверяют в базе данных АИС «Белтехосмотр» наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При отсутствии «дазвола» в отношении собственника выносится соответствующее постановление. Если нарушение зафиксировано впервые, владелец освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения. В следующий раз хозяин авто будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины. Повторное нарушение в течение года — две базовых.

Важно! Если камеры засвидетельствуют несколько таких нарушений на протяжении суток (с 00:00 до 23:59), то в соответствии с положениями нового КоАП собственника машины привлекут к административной ответственности только один раз. В случае несогласия с принятым решением оно может быть обжаловано в подразделении ГАИ по месту жительства в течение месяца со дня получения копии постановления.

Недавно в редакцию av.by обратился читатель, получивший с разницей в несколько дней два «письма счастья». Штрафы он оплатил, но некоторые вопросы остались. Так, оба нарушения зафиксированы одним и тем же прибором (RoadEye AverSpeed) на одном и том же участке трассы Р1 с промежутком в несколько дней: первый — 24 октября, второй — 1 ноября.

— Признаюсь, в апреле 2024 года истек действующий техосмотр на мой Volvo. Продлевать его не спешил ввиду того, что в летний период планировался длительный отъезд за границу и машина просто простаивала бы во дворе. За что же тогда платить? Опять же, знаю: сотрудники ГАИ, как правило, первый раз выдают устное замечание за просроченный «дазвол» и никаких штрафных санкций нет. Собственно, так и ездил. Мой маршрут в будние дни всегда один и тот же: в 7:30 еду в Минск, после 18:00 — обратно в Фаниполь. Вплоть до 28 октября никаких штрафов по линии ГАИ я не получал! И тут одна СМС, а за ней следующая, — рассказал av.by водитель.

Первому сообщению водитель особого значения не придал. Предположил, что где-то немножко превысил скорость. А вот когда через несколько дней пришло второе — стало уже интереснее. По словам мужчины, ездить он старается с соблюдением скоростного режима.

— Я обратил внимание на номер статьи — чч. 4 и 8 ст. 18.11. Штраф за скорость когда-то уже был — по ч. 1 ст. 18.12 КоАП, поэтому стало вдвойне любопытно. Перешел в личный кабинет на сайте МВД ГАИ и очень удивился. Оказывается, оба штрафа — за просроченный техосмотр. Причем второе взыскание дороже итоговой суммы прохождения техосмотра. Вот так попал на 100 рублей всего за пару дней!

Примечательно, что заказного письма со штрафами по почте мужчина так и не дождался, а решил позвонить в ГАИ:

— Инспектор сказала мне: если я продолжу ездить без техосмотра под этой камерой, то мне каждый день будут приходить штрафы. И не по 20, а уже по 80 рублей! Так вышло, что сразу на станцию ТО отправиться не мог, поэтому на свой страх и риск продолжил ездить на машине. Но вот что любопытно: вплоть до выдачи нового «дазвола» в ноябре штрафов я больше не получал! Хотя несколько раз точно проехал под этой камерой. Получается, были разовые включения? Или какой-то тестовый режим? — задается вопросом читатель. — Еще хочется отметить: оба штрафа выписаны в светлое время суток: в 10 и 15 часов. Обычно я ездил ранним утром и возвращался домой после заката. Возможно, прибор не может работать в темноте. Но это лишь мои догадки. А техосмотр я все-таки прошел, причем с первого раза.

За комментарием журналисты обратились в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», являющееся оператором Единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима.

— Камеры работают постоянно! Информация, которую они считывают с автомобилей, передается в ГАИ МВД. И уже там решают, как с ней поступить. Насколько я знаю, у них есть своя процедура вынесения постановлений, но каким образом все налажено, нужно уточнять только в профильном ведомстве, — рассказал Александр Хилькевич, пресс-секретарь организации.

— Поясню: все 500 камер (даже больше), функционирующих в Беларуси, имеют техническую способность фотографировать номерные знаки машин. Вся информация поступает в МВД. Но вот то, как сотрудники с ней работают и с каких устройств (всех или выборочно) собирают, — вне зоны нашей осведомленности, — отметил пресс-секретарь.

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