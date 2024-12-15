Варшава присудила 300 стипендий имени Иоанна Павла II 15.12.2024, 15:35

Фото: Facebook

Программа поможет одаренной молодежи продолжить учебу и развивать свои таланты.

В этом году 300 студентов стали обладателями стипендий имени Иоанна Павла II, получив шанс продолжить свое обучение и развивать таланты в области науки, искусства и спорта, сообщает «Польское радио».

Триста одаренных студентов получили финансовую поддержку от столичного города Варшава в рамках стипендии имени Иоанна Павла II. Стипендия им поможет продолжить учебу и развивать свои таланты. За 20 лет существования программы почти 10 тысяч студентов получили финансовую помощь.

Среди новых обладателей стипендий — Ягна, ученица начальной школы в варшавском районе Жолибож. Ее успехи в спорте впечатляют: девочка, начавшая заниматься джиу-джитсу по инициативе своего отца, уже завоевала множество медалей и титулов, включая чемпионства Польши и Европы.

Не менее примечателен и Конрад, студент юридического факультета Варшавского университета и Маастрихтского университета. Конрад активно участвует в научной деятельности, не раз становился победителем юридических конкурсов и симуляций судебных разбирательств. Он также был активным участником молодежной редакции «My politics», одной из крупнейших политических редакций для молодежи в Польше.

Как отметил Михал Сэнк, директор Центра Мысли Иоанна Павла II, программа стипендий направлена на поддержку студентов, которые, несмотря на тяжелое финансовое положение, демонстрируют выдающиеся результаты в учебе, науке, искусстве или спорте.

«Многие выпускники, с которыми мы общались, подчеркивали, что для них было важно не только получить помощь, но и почувствовать, что их достижения ценятся», — добавил Сэнк.

Размер стипендий варьируется от 500 до 1500 злотых в месяц. В следующем году Варшавский городской совет планирует увеличить бюджет программы на 400 тысяч злотых, а к 2026 году эта сумма возрастет на 600 тысяч злотых, что позволит повысить стипендии.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

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