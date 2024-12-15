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Названы 20 подержанных автомобилей, которые прослужат дольше новых моделей

  • 15.12.2024, 15:43
Названы 20 подержанных автомобилей, которые прослужат дольше новых моделей

Они могут проехать около полумиллиона километров без поломок.

Некоторые автомобили завоевывают репутацию «неубиваемых» моделей. Они способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

В издании GoBankingRates назвали 20 подержанных автомобилей, которые могут прослужить в два раза дольше новых моделей.

Рейтинг был составлен на основе данных исследования iSeeCars.com, в котором эксперты определили подержанные авто, способные без проблем проехать более 400 000 километров.

ТОП-20 подержанных авто, которые прослужат дольше новых моделей:

Ford F-350 Super Duty

Toyota Land Cruiser

Toyota Tundra

Toyota Sequoia

Ford F-250 Super Duty

Honda Pilot

Toyota Tacoma

GMC Sierra 2500HD

Chevrolet Silverado 2500HD

Toyota 4Runner

Toyota Avalon

Chevrolet Silverado 1500

Acura MDX

Honda Element

Honda CR-V

Honda Accord

Chevrolet Avalanche

Ram 2500

Ram 3500

Toyota Sienna

По словам экспертов, пикап Ford F-350 Super Duty имеет в 4,2 раза больше шансов проехать более 400 000 километров без серьезных поломок по сравнению с многими другими авто. В издании подчеркнули, что на это способны всего около 11,8% современных моделей.

Также надежным оказался внедорожник Toyota Land Cruiser. Эта модель имеет в 4,1 раза больше шансов преодолеть свыше 400 000 километров без серьезных поломок по сравнению со средним показателем.

Тройку лидеров замыкает пикап Toyota Tundra. Как и Land Cruiser, этот автомобиль имеет в 4,1 раза больше шансов преодолеть более 400 000 километров по сравнению с многими другими автомобилями.

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