Названы 20 подержанных автомобилей, которые прослужат дольше новых моделей 15.12.2024, 15:43

Они могут проехать около полумиллиона километров без поломок.

Некоторые автомобили завоевывают репутацию «неубиваемых» моделей. Они способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

В издании GoBankingRates назвали 20 подержанных автомобилей, которые могут прослужить в два раза дольше новых моделей.

Рейтинг был составлен на основе данных исследования iSeeCars.com, в котором эксперты определили подержанные авто, способные без проблем проехать более 400 000 километров.

ТОП-20 подержанных авто, которые прослужат дольше новых моделей:

Ford F-350 Super Duty

Toyota Land Cruiser

Toyota Tundra

Toyota Sequoia

Ford F-250 Super Duty

Honda Pilot

Toyota Tacoma

GMC Sierra 2500HD

Chevrolet Silverado 2500HD

Toyota 4Runner

Toyota Avalon

Chevrolet Silverado 1500

Acura MDX

Honda Element

Honda CR-V

Honda Accord

Chevrolet Avalanche

Ram 2500

Ram 3500

Toyota Sienna

По словам экспертов, пикап Ford F-350 Super Duty имеет в 4,2 раза больше шансов проехать более 400 000 километров без серьезных поломок по сравнению с многими другими авто. В издании подчеркнули, что на это способны всего около 11,8% современных моделей.

Также надежным оказался внедорожник Toyota Land Cruiser. Эта модель имеет в 4,1 раза больше шансов преодолеть свыше 400 000 километров без серьезных поломок по сравнению со средним показателем.

Тройку лидеров замыкает пикап Toyota Tundra. Как и Land Cruiser, этот автомобиль имеет в 4,1 раза больше шансов преодолеть более 400 000 километров по сравнению с многими другими автомобилями.

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