Названы 20 подержанных автомобилей, которые прослужат дольше новых моделей
- 15.12.2024, 15:43
Они могут проехать около полумиллиона километров без поломок.
Некоторые автомобили завоевывают репутацию «неубиваемых» моделей. Они способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.
В издании GoBankingRates назвали 20 подержанных автомобилей, которые могут прослужить в два раза дольше новых моделей.
Рейтинг был составлен на основе данных исследования iSeeCars.com, в котором эксперты определили подержанные авто, способные без проблем проехать более 400 000 километров.
ТОП-20 подержанных авто, которые прослужат дольше новых моделей:
Ford F-350 Super Duty
Toyota Land Cruiser
Toyota Tundra
Toyota Sequoia
Ford F-250 Super Duty
Honda Pilot
Toyota Tacoma
GMC Sierra 2500HD
Chevrolet Silverado 2500HD
Toyota 4Runner
Toyota Avalon
Chevrolet Silverado 1500
Acura MDX
Honda Element
Honda CR-V
Honda Accord
Chevrolet Avalanche
Ram 2500
Ram 3500
Toyota Sienna
По словам экспертов, пикап Ford F-350 Super Duty имеет в 4,2 раза больше шансов проехать более 400 000 километров без серьезных поломок по сравнению с многими другими авто. В издании подчеркнули, что на это способны всего около 11,8% современных моделей.
Также надежным оказался внедорожник Toyota Land Cruiser. Эта модель имеет в 4,1 раза больше шансов преодолеть свыше 400 000 километров без серьезных поломок по сравнению со средним показателем.
Тройку лидеров замыкает пикап Toyota Tundra. Как и Land Cruiser, этот автомобиль имеет в 4,1 раза больше шансов преодолеть более 400 000 километров по сравнению с многими другими автомобилями.