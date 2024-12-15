Удар по базе ОМОНа в Грозном: эксперт указал на важную цель 15.12.2024, 15:51

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Атака не просто разрушила казарму кадыровцев.

Удары, подобные атаке по базе ОМОН в Грозном (Чеченская республика, РФ) создают определенное психологическое давление на российское общество.

Об этом заявил заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

«У нас есть производства, которые делают вроде самолетов, но это беспилотная система, которая позволяет решать такие вопросы. В последнее время после появления таких беспилотников в воздушном пространстве РФ существенно страдает легкая авиация. Так работает алгоритм войны, и надо уничтожать врага, создавая хаос на его территории. Безусловно, есть ряд целей в Грозном, тем более, если вспомнить, что кадыровцы делали на Киевщине», - заявил эксперт.

По словам Храпчинского, такие удары создают психологическое давление на российское общество.

«Сжигание самолетов, удары по казармам Кадырова в Грозном - это все создает определенное психологическое давление на россиян, создавая понимание, что до февраля 2022 года у них не было ударов и взрывов, прилетов, а сейчас это появилось. И мы видим определенные информационные вбросы, где рассказывают, что потерял Путин за время своего управления. Поэтому, в принципе, это является психологическим давлением. Понятно, что сжигание одного самолета не приведет к колоссальным изменениям на линии соприкосновения, но психологически это дает понимание, что даже на территории воинской части РФ нашлись люди, которые сожгли этот самолет», - сказал он.

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