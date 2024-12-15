Выросло количество пострадавших на пожаре в витебском торговом центре 3 15.12.2024, 15:59

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Цифры озвучили в администрации Лукашенко.

Число пострадавших на пожаре в Витебске увеличилось до 20 человек. Об этом 15 декабря сообщил глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой, пишет БелТА.

— 16 непосредственно в день пожара и 4 человека обратились впоследствии за психологической помощью, — рассказал Дмитрий Крутой. — Одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Удалось это состояние стабилизировать, но тем не менее она на сегодняшний день подключена к аппарату ИВЛ. Были направлены с республиканского уровня, наших центров соответствующие бригады токсикологов и реаниматологов. Они проводят все соответствующие процедуры и обеспечивают протоколы лечения. Состояние двух пострадавших улучшилось и их жизни ничего не угрожает, и мы надеемся в скором времени их перевести в обычные отделения терапии. Из детей две пострадавших девочки — легкая форма. Она подвернула ножку, вторую мы на всякий случай положили в реанимацию, но тоже уже перевели в педиатрическое отделение.

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