В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 1 15.12.2024, 16:17

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Будет сильный ветер.

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на понедельник. Причина — сильный ветер. Об этом БЕЛТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 16 декабря, на большей части территории Беларуси ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15−20 м/с, днем по западной половине — 21−24 м/с, в отдельных районах 25−26 м/с. Усиление западного, северо-западного ветра порывами 15−20 м/с сохранится на большей части территории и во вторник, 17 декабря.

16 декабря в Беларуси будет облачно, днем с прояснениями. Временами ожидаются осадки — снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром местами слабые метель и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный на большей части территории порывистый, днем по западной половине сильный порывистый, в отдельных районах очень сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от - 3 ℃ до + 3 ℃. Днем от +2…+10 ℃ по юго-западу.

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