Партнеры России на Ближнем Востоке испугались восстаний 2 15.12.2024, 16:07

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Снова замаячила «арабская весна».

Лидеры Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) опасаются волнений в своих странах после свержения диктатора Башара Асада в Сирии, пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц и дипломатов. В последнюю неделю обстановка в республике напомнила о самых ярких днях «арабской весны»: повстанцы свергли диктатора, а люди танцевали на улицах. В то же время сирийцы вскрывали тюрьмы, освобождая своих близких и сотни других политических заключенных.

Революционные настроения в регионе, где до сих пор правят автократы, беспокоят арабских лидеров. Один из собеседников издания заявил, что расширение влияния запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) представляет особую угрозу для президента Египта Фаттаха ас-Сиси, который захватил власть в результате военного переворота в 2013 году, сместив правительство «Братьев-мусульман», избранное после «арабской весны». По словам дипломата, «большая часть населения по-прежнему молчаливо симпатизирует» им, и перспектива усиления исламистских группировок Сирии представляет «идеологическую, экзистенциальную угрозу» для Сиси.

По данным бывшего египетского дипломата Хешама Юссефа, Саудовская Аравия и ОАЭ разделяют эти опасения. По сути, две монархии Персидского залива стали движущей силой контрреволюции в регионе после «арабской весны», используя свои огромные богатства для сдерживания народных движений и поддержки авторитарных правительств в Бахрейне, Египте, Ливии, Тунисе и Йемене. В настоящее время арабские страны подходят к событиям в Сирии с осторожностью, пытаясь найти способы повлиять на ситуацию и понять, возможно ли сдержать нестабильность после падения режима Асада. В своих публичных заявлениях их лидеры призывают сирийцев сохранить государственные институты и обеспечить инклюзивность политического перехода.

«Мы не хотим, чтобы Сирия погрузилась в пучину хаоса или анархии», — заявил в субботу глава МИД Иордании Айман Сафади в ходе выступления в Акабе, куда съехались его коллеги из других стран региона, а также прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен для обсуждения переходного периода в республике.

Арабские государства «обеспокоены вакуумом власти в Сирии», прокомментировал ситуацию профессор международных отношений Лондонской школы экономики и политических наук Фаваз Гергес. По его словам, «их волнует способность исламистов заполнить этот вакуум, закрепиться в Сирии и распространить свое влияние».

«Обычно, когда падает диктатор, мы видим хаос», — говорит политический аналитик из Дубая Абдулхалек Абдулла. По его словам, ОАЭ и их союзники также опасаются, что производство наркотиков в Сирии может попасть в руки одной из многочисленных вооруженных группировок, действующих сейчас в стране. При Асаде республика ежегодно экспортировала каптагон, который называют «наркотиком джихада», на $10 млрд, причем большая его часть контрабандой провозилась через Иорданию и Саудовскую Аравию.

В то же время, по словам аналитиков и чиновников, несмотря на сомнения, у арабских правительств нет другого выбора, кроме как взаимодействовать с ХТШ. «Если вы хотите сохранить свои границы, вам придется иметь дело с де-факто властями внутри Сирии», — отметил иорданский политический аналитик Тарек аль-Наймат.

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