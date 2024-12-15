Ждем разливов Владимир Сливяк

15.12.2024, 16:27

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Это не последние старые суда в России.

Два судна – Волгонефть 239 и 212 – терпят крушение в Керченском проливе. По некоторым данным, одно из них из-за шторма разломилось пополам. Российские СМИ пишут, что на 212 около 4300 тонн мазута. На втором, возможно, еще столько же. Оба судна старые – более 50 лет, так что таких аварий можно было ожидать.

С каждым годом будет расти риск их повторения, потому что это не последние старые суда в России. Пока нет сообщений о разливе, но наверное стоит ожидать. Если все восемь тысяч тонн разольются – пленка растянется на сотни кв км, если не больше. А есть еще у Путина теневой флот старых танкеров, перевозящий нелегально нефть в еще больших количествах через разные моря и океаны, так что ждем разливов и около других стран тоже.

Мазут растягивается в очень тонкую пленку, пятно увеличивается, потом фрагментируется, если побережье близко, выбрасывается на побережье и ведет к гибели птиц, а что остается в открытом море, комками на дно ложится, мелкие фракции попадают в пищевую цепь.

Владимир Сливяк, «Фейсбук»

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