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На трассе М1 произошла страшная авария

  • 15.12.2024, 16:36
  • 4,682
На трассе М1 произошла страшная авария

Водитель BMW выехал на встречку, произошло лобовое столкновение.

Две легковушки столкнулись на трассе М1 в Минской области днем 15 декабря, сообщили в МВД. В результате погибли два человека.

По предварительной информации ГАИ, водитель BMW выехал на встречную полосу и в итоге столкнулся лоб в лоб с Chevrolet.

«Погибли водитель кроссовера и пассажир BMW, водитель второй иномарки госпитализирован», — сообщили в МВД.

В ГАИ водителям советуют выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость «с учетом погодных и дорожных условий».

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