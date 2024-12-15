МИД Венгрии пожаловался на жесткий ответ Украины

МИД Венгрии пожаловался на жесткий ответ Украины9
- 15.12.2024, 16:42
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Будапешт хотел поговорить с Зеленским.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что украинская сторона отказала в организации телефонного разговора Виктора Орбана и Владимира Зеленского относительно венгерского предложения «перемирия».
Об этом он сказал в воскресенье, 15 декабря, сообщает «Европейская правда».
Сийярто в очередной раз заявил о венгерском предложении «прекращения огня и массового обмена пленными», которое Будапешт хотел предложить Украине и России по случаю Рождества.
Именно эта инициатива, утверждает он, обсуждалась во время разговора Орбана с Владимиром Путиным, после чего глава венгерского МИД сообщил об этом министру иностранных дел Украины и «главе администрации президента» (очевидно, речь идет о главе Офиса президента Андрея Ермака).
Венгерский министр говорит, что Будапешт запросил телефонный разговор между Виктором Орбаном и президентом Украины, но ему «в абсолютно беспрецедентном в дипломатии жесте», добавил он, «несколько напряженно и некультурно отказали».
Сийярто не объяснил, почему о своем предложении «перемирия» Венгрия сообщила Украине постфактум после разговора с Путиным, но принялся расхваливать роль своего государства как «миротворца».
«На столе лежит предложение, подобного которому не было за последнюю тысячу дней, и не от Венгрии зависит, будет ли это предложение рассмотрено и одобрено обеими сторонами. Одна сторона рассмотрела его и считает его приемлемым, но другая сторона заняла неприемлемую позицию», – сказал он.