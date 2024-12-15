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«То же самое ждет Лукашенко»

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  • 15.12.2024, 17:39
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«То же самое ждет Лукашенко»

Смена режима в Беларуси будет похожей по скорости на падение Асада.

Режим сирийского диктатора Башара Асада, державшийся на российских штыках, пал. Диктатор, чья семья с 1970 года правила страной, бежал. Будет ли Путин спасать Лукашенко? Об этом сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко:

— Конечно, нам важна собственная жизнь. Моя жизнь прошла при 18-ти годах диктатуры Брежнева, а теперь более 30 лет диктатуры Лукашенко. Но в историческом масштабе это небольшой период. Мы видим, что диктаторские режимы продолжают рушиться. Сейчас мы наблюдаем начало распада России, отсекаются рудиментарные щупальца, оставшиеся от СССР.

Рудиментарное сознание генералов и экспертов, которые мыслят категориями сверхдержавы, ошибочно, ведь Россия может перестать быть даже региональной державой, а вся ее энергия будет направлена на противодействие самораспаду.

Мои знакомые спрашивали: «А что значат все эти «союзные» документы по гарантиям безопасности для Лукашенко?» Это истерика двух диктаторов. Они знают реальное положение вещей. Ведь денег у России, наверное, также осталось «на три дня». Бряцание оружием и потуги кого-то запугать напоминают одну ящерицу, которая на самом деле маленькая, а в какой-то момент делает страшную пасть, становится выше ростом. Вот Лукашенко точно такая ящерица, только старая, да еще и имеющая в друзьях не самого молодого партнера, который обещает, что «я тебя, Саша, «защитю». Асада уже защитили. То же самое ждет Лукашенко.

Я уверен, что в Беларуси будет смена власти, ведь когда 90% населения против тебя, когда твои элиты против тебя, а ты не можешь им предложить будущее для них и их детей, это означает катастрофу.

Уверен, что в Беларуси смена режима будет похожей по скорости на падение Асада, но по форме вариант будет другим. Беларусь — европейская страна, граничащая со странами ЕС и НАТО, а также Украиной, которая сражается за свободу.

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