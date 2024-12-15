В Черном море тонет еще одно российское судно 11 15.12.2024, 17:53

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Третья катастрофа за день.

У берегов временно оккупированной Ялты терпит бедствие российское судно с краном, предназначенное для подъема тяжелых грузов.

Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщили в Telegram-паблике «Крымский ветер», публикуя также кадры от очевидца происшествия.

«Плавучий кран у берегов Ялты терпит бедствие», — прокомментировали в паблике опубликованное видео, на котором стрела на судне переламывается и оказывается в море.

В оккупированном Крыму с 10 декабря было объявлено штормовое предупреждение. Ожидались сильные дожди, переходящие в снег, а также снижение температуры.

Ранее 15 декабря стало известно, что в Керченском проливе тонут сразу два российских танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

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