В Черном море тонет еще одно российское судно

В Черном море тонет еще одно российское судно11
- 15.12.2024, 17:53
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Третья катастрофа за день.
У берегов временно оккупированной Ялты терпит бедствие российское судно с краном, предназначенное для подъема тяжелых грузов.
Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщили в Telegram-паблике «Крымский ветер», публикуя также кадры от очевидца происшествия.
«Плавучий кран у берегов Ялты терпит бедствие», — прокомментировали в паблике опубликованное видео, на котором стрела на судне переламывается и оказывается в море.
В оккупированном Крыму с 10 декабря было объявлено штормовое предупреждение. Ожидались сильные дожди, переходящие в снег, а также снижение температуры.
Ранее 15 декабря стало известно, что в Керченском проливе тонут сразу два российских танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».