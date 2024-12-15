Кем оказался белорус, напавший на полицейских в Таиланде

Кем оказался белорус, напавший на полицейских в Таиланде7
- 15.12.2024, 18:19
- 8,048
Он родом из Бреста.
На днях по соцсетям разлетелось видео, как мужчина на отдыхе в Таиланде раскидывал полицейских и гостиничную охрану по двору отеля, а его жена и трое детей пытались его успокоить.
Мужчина, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. Дебош он устроил в гостинице на тайском туристическом острове Пхукет. Он напал на прибывших по вызову полицейских. Дебошира задержали и доставили в полицейский участок. Белорус отдыхал на Пхукете вместе с женой и тремя несовершеннолетними детьми. Те уже вернулись в Беларусь, а мужчину, которого полиция оставила за решеткой, в ближайшее время ждет суд.
Дебоширом оказался 39-летний белорус. Как установило издание BGmedia, это, вероятно, брестчанин Сергей Осийчук.
Ранее он был тренером и капитаном любительской футбольной команды «Евроэкспорт» из Кобринского района. Сам мужчина профессионально футболом не занимался, он мастер спорта по армрестлингу и кандидат в мастера по пауэрлифтингу.
Осийчук также игрок любительской команды «Формат», по сути, ее владелец и спонсор.
Мужчина, предположительно, руководит компанией «Евроэкспорт». Компания занимается экспортом и импортом зерновых и масличных культур и продуктов их переработки, а также перевозками, логистикой.