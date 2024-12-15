Кем оказался белорус, напавший на полицейских в Таиланде 7 15.12.2024, 18:19

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Он родом из Бреста.

На днях по соцсетям разлетелось видео, как мужчина на отдыхе в Таиланде раскидывал полицейских и гостиничную охрану по двору отеля, а его жена и трое детей пытались его успокоить.

Мужчина, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. Дебош он устроил в гостинице на тайском туристическом острове Пхукет. Он напал на прибывших по вызову полицейских. Дебошира задержали и доставили в полицейский участок. Белорус отдыхал на Пхукете вместе с женой и тремя несовершеннолетними детьми. Те уже вернулись в Беларусь, а мужчину, которого полиция оставила за решеткой, в ближайшее время ждет суд.

Дебоширом оказался 39-летний белорус. Как установило издание BGmedia, это, вероятно, брестчанин Сергей Осийчук.

Фото: football.by

Ранее он был тренером и капитаном любительской футбольной команды «Евроэкспорт» из Кобринского района. Сам мужчина профессионально футболом не занимался, он мастер спорта по армрестлингу и кандидат в мастера по пауэрлифтингу.

Осийчук также игрок любительской команды «Формат», по сути, ее владелец и спонсор.

Мужчина, предположительно, руководит компанией «Евроэкспорт». Компания занимается экспортом и импортом зерновых и масличных культур и продуктов их переработки, а также перевозками, логистикой.

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