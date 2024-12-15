Ученые рассказали, какая гирлянда поможет лучше спать
- 15.12.2024, 18:37
Лучше использовать теплый свет.
По мнению психолога и специалиста по сну из США Кэтрин Холл, холодный свет от гирлянд и интенсивное их мигание подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Об этом сообщает издание New York Post (NYP).
Специалист подчеркивает, что синий свет, излучаемый гирляндами и электронными устройствами, особенно вреден для качества сна. Он обладает короткой длиной волны и высокой энергией, что повышает бдительность. Днем такой свет может быть полезен, но вечером его воздействие мешает подготовке организма ко сну. Чтобы минимизировать негативное влияние, Холл рекомендует выключать гирлянду за два-три часа до отхода ко сну.
Также психолог рекомендует использовать гирлянды с теплым светом, таким как красный или белый с желтым подтоном. Такое световое воздействие не вызывает сбоев в выработке мелатонина и помогает настроиться на сон.
Холл добавила, что мигающих огней также стоит избегать, так как пульсирующий свет способствует зрительной стимуляции, затрудняя расслабление перед сном.