Почему развалились два российских танкера у Керченского пролива

Почему развалились два российских танкера у Керченского пролива1
- 15.12.2024, 18:47
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Эксперт назвал причину.
Сегодня, 15 декабря, вблизи Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера - «Волгонефть 212» и «Волгонефть-239». По данным руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, оба судна - очень старые и имеют «речной» класс, что предусматривает определенные ограничения.
Он обнародовал и прокомментировал соответствующую карту, на которой указано примерное место катастрофы танкеров.
«Это около 8 миль от морского порта Тамань (рейдовая перевалка к югу от Керченского пролива). Суда очень старые - 1955 и и 1951 год», - сообщил эксперт.
Он обращает внимание, что во время катастрофы высота волн в море достигала 3,5 метра, скорость порывистого ветра - 24 м/с, а суда не морские, а речные.
Как отметил Клименко, о них есть запись в речном регистре, согласно которой они имеют класс М-ПР2,5 и О-ПР2,0. Исходя из этой информации, оба судна вообще в такую погоду не должны были выходить в море.
В частности, суда класса «М» должны выдерживать волны высотой 3 метра и длиной до 40 метров при скорости ветра до 24 м/с. Судам класса «О» - разрешается перемещаться, когда высота волн составляет чуть более 2 метров при длине до 20 метров, и скорости ветра - до 21 м/с.
Как объясняет Клименко, дополнительная аббревиатура «ПР» означает, что судно приспособлено для плавания в прибрежных морских водах. К судам такого класса выдвигаются повышенные требования по допустимой высоте волн: для «О-ПР» - 2 метра, для «М-ПР» - 2,5 метра.
Специалист добавляет, что танкер «Волгонефть-212» (порт приписки Санкт-Петербург) построен Волгоградским судостроительным заводом в 1969 году. Дедвейт судна - 4 953 т. На этом же предприятии в 1973 году построен «Волгонефть-239» (приписка Астрахань), дедвейт - 4 999 т:
«Текущее состояние обоих - переломился в Керченском проливе 15 декабря».