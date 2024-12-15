Польский визовый центр рассказал, кому аннулируют запись на подачу визы 1 15.12.2024, 18:49

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Официальное заявление.

Визовый центр Польши объяснил, в каких случаях человеку могут аннулировать запись на подачу документов после звонка сотрудников ВЦ. Информация об этом появилась на сайте организации.

«Использование одного номера телефона и адреса электронной почты для нескольких совершеннолетних заявителей допустимо исключительно в случаях регистрации супругов (групповая регистрация). При индивидуальной регистрации каждого совершеннолетнего заявителя необходимо указать контактные данные того человека, регистрация на подачу документов которого осуществляется. В случае регистрации несовершеннолетних детей родителями необходимо указать контактный номер телефона родителя, осуществляющего регистрацию», — говорится в заявлении.

Запись будет отменена в случае, если:

а) контактный номер телефона указан неверно

б) совершены 3 неудачные попытки связаться с заявителем

в) во время звонка заявителем не подтвержден цифровой код, высланный на адрес электронной почты заявителя

г) обнаружены иные несоответствия

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