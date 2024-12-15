В Керченском проливе развалились и затонули два российских танкера с нефтепродуктами 11 15.12.2024, 19:36

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Судьба многих моряков неизвестна.

В районе Керченского пролива у побережья аннексированного РФ Крыма затонули два российских грузовых судна. Об этом пишет в воскресенье, 15 декабря, Telegram-канал Mash. Ранее российские информагентства со ссылкой на экстренные службы сообщали, что два танкера терпят бедствие. В свою очередь в МЧС РФ агентству «Интерфакс» сообщили, что танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а «Волгонефть 239», получив повреждения, «лег в дрейф», сообщает «Немецкая волна».

Одна из основных версий крушения танкеров - «ошибки экипажа» в сложных метеоусловиях, передает «Интерфакс». По данным Mash, корпусы обоих танкеров «сломались на две части после удара волны».

В результате крушения танкеров произошел «разлив нефтепродуктов», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росморречфлот. Как пишет канал Baza, оба судна перевозили в общей сложности более 8000 тонн нефти и мазута. Официальные органы пока не комментируют возможные последствия утечки нефтепродуктов в море.

13 членов экипажа пропали, один человек погиб

На борту первого судна - «Волгонефть 212» - находились 13 членов экипажа, 12 из них были спасены, один человек погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в МЧС РФ. На борту второго судна - «Волгонефть 239» - находились 14 человек.

В акватории, где произошел инцидент, наблюдаются сильные волны и плохие погодные условия, что усложняет спасательную операцию.

По данным нескольких каналов, в воде оставались 13 моряков с обоих танкеров. Их судьба неизвестна.

Greenpeace: Разлив нефти в проливе грозит экологической катастрофой

По данным международной экологической организации Greenpeace, каждый из российских танкеров возрастом более 50 лет мог перевозить до 5000 тонн нефтепродуктов. «Если такое количество сырья окажется в море, эта авария будет одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря», - подчеркнула организация в комментарии, полученном DW. В заявлении также указывается, что российские танкеры отключили систему определения своего местоположения 12 дней назад.

Экологическая организация призвала власти РФ «принять все усилия для смягчения или сокращения воздействия на окружающую среду». Greenpeace отмечает, что в ноябре 2007 года в том же месте потерпел крушение другой российский танкер класса «Волгонефть». Судно перевозило 4800 тонн мазута, около 1600 тонн тогда оказались в море. «Эта авария привела к загрязнению десятков километров береговой линии по обе стороны пролива», - говорится в заявлении.

Суда, потерпевшие крушение, были построены в 1980-х годах. Их проектировали как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях, но в 90-е переделали в класс «река - море», пишет издание The Moscow Times (MT). По его оценке, шторм мог оказать избыточную нагрузку и корпуса просто не выдержали. По статистике, за последние 30 лет погибли уже 1097 человек, работавших на подобных танкерах, сообщает MT.

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