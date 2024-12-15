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Сколько часов в неделю работают белорусы

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  • 15.12.2024, 19:40
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Сколько часов в неделю работают белорусы

Статистика от МОТ.

По информации Международной организации труда (МОТ), в среднем люди в мире работают 43,9 часа в неделю. 

Всего МОТ включила в выборку 108 государств. Оказалось, что существуют значительные региональные различия в средней продолжительности рабочего времени.

Так, самая длинная рабочая неделя оказалась в Индии (56 часов в неделю), Бутане (53,3 часа), Бангладеш (50,4 часа), Уганде (50,3 часа) и Камбодже (49,5 часа).

А вот меньше всего работают в Нидерландах (29,8 часов в неделею), Руанде (29,9 часов), Ираке (31,6 час), Австрии (32,4 часа) и Дании (32,6 часа).

Беларусь расположилась в середине списка с 39,2 рабочими часами в неделю. В России работают чуть больше – 39,6 часов, в Литве – 38,1 часов, в Латвии и Польше – по 38,5 часов.

Работа более 48 часов в неделю считается чрезмерной по стандартам МОТ из-за ее негативного влияния на здоровье, безопасность, производительность и баланс между работой и личной жизнью.

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