Greenpeace: РФ вызвала экологическую катастрофу в Черном море 7 15.12.2024, 19:51

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4300 тонн мазута выливаются в Керченский пролив.

Российская милитаризация Черного и Азовского морей приводит к новой экологической катастрофе: 4300 тонн мазута и, возможно, других нефтепродуктов сейчас выливаются в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря в результате аварии двух российских танкеров, попавших в шторм, заявляет greenpeace.

В сообщении отмечается, что оба российских танкера направлялись с грузом топлива для российского флота, а система определения местонахождения морских судов была выключена уже 12 дней. При этом данные отслеживания от 1 октября показывают, что маршрут доставки начинается из Волгограда и заканчивается в Керченском проливе.

«Любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия. Разлив скорее всего будет определен преобладающим ветром и течениями, которые сейчас движутся на северо-восток, и при нынешних погодных условиях его будет чрезвычайно трудно локализовать. Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет чрезвычайно трудно очистить. Влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти. Тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут, как правило, вызывают более заметное влияние в том числе на морскую фауну. Учитывая возможность такого значительного воздействия на окружающую среду основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы попытаться минимизировать дальнейший разлив. Если корабли затонут, то существует вероятность долговременного вылива нефти и нефтепродуктов», — заявил доктор Пол Джонстон, руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании.

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