NASA разрабатывает вертолет для исследования Марса 1 15.12.2024, 20:30

По замыслу авторов, он получит шесть роторов с шестью лопастями.

NASA разрабатывает замену для сломанного Ingenuity, который был первым вертолетом, совершившим полет на другой планете, пишет New Voice.

Новый вертолет NASA Mars Chopper должен стать еще более эффективной заменой поврежденного Ingenuity. По замыслу авторов, он получит шесть роторов с шестью лопастями. При этом аппарат будет весить почти втрое больше предшественника — 5 килограммов.

По замыслу создателей, вертолет будет путешествовать на расстояние до 3 километров каждый марсианский день. В NASA говорят, что аппарат с такими возможностями мог бы помочь ученым подробно и быстро изучать большие участки местности, включая районы, где марсоходы не могут безопасно путешествовать.

Сейчас Chopper находится на ранних этапах разработки. Предложенная конструкция является результатом сотрудничества между Лабораторией реактивного движения NASA, Исследовательским центром Эймса и AeroVironment Inc.

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