Владельцев собак в Беларуси ждут большие изменения
- 15.12.2024, 20:51
Новшества вступают в силу с 1 января.
С 1 января в Беларуси запретят приходить в магазины, заведения с питомцами, сообщает БелТА. Это предусмотрено законом «Об ответственном обращении с животными», некоторые статьи которого начинают действовать с нового года.
Запрет касается всех животных, кроме собак-поводырей.
Владельцы животных не смогут приводить своих питомцев в торговые объекты (за исключением зоомагазинов), в заведения общепита, в объекты «бытового и социального обслуживания населения, культурной инфраструктуры; в учреждения образования, здравоохранения, физической культуры и спорта».
В документе указано, что нарушившие закон «Об ответственном обращении с животными» «несут ответственность в соответствии с законодательными актами».
Пока непонятно, что ждет заведения, которые позиционируются как dog-friendly.
Закон также обязует хозяев питомцев «незамедлительно обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного (за исключением собаки-поводыря) во время нахождения с животным» вне дома.