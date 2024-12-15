Владельцев собак в Беларуси ждут большие изменения 15.12.2024, 20:51

Новшества вступают в силу с 1 января.

С 1 января в Беларуси запретят приходить в магазины, заведения с питомцами, сообщает БелТА. Это предусмотрено законом «Об ответственном обращении с животными», некоторые статьи которого начинают действовать с нового года.

Запрет касается всех животных, кроме собак-поводырей.

Владельцы животных не смогут приводить своих питомцев в торговые объекты (за исключением зоомагазинов), в заведения общепита, в объекты «бытового и социального обслуживания населения, культурной инфраструктуры; в учреждения образования, здравоохранения, физической культуры и спорта».

В документе указано, что нарушившие закон «Об ответственном обращении с животными» «несут ответственность в соответствии с законодательными актами».

Пока непонятно, что ждет заведения, которые позиционируются как dog-friendly.

Закон также обязует хозяев питомцев «незамедлительно обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного (за исключением собаки-поводыря) во время нахождения с животным» вне дома.

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