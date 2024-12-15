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«Смерч-2» и «Выстрел»: бойцы ВСУ уничтожили редкую технику россиян

  • 15.12.2024, 20:59
«Смерч-2» и «Выстрел»: бойцы ВСУ уничтожили редкую технику россиян

Видеофакт.

Бойцы батальона «РАРОГ» благодаря FPV-дронам уничтожили вооружение и военную технику российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады, пишет Defense Express.

По словам аналитиков, на видео можно увидеть ликвидацию и поражение двух достаточно интересных и редких образцов техники, а именно МТ-ЛБ корабельный бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2», который установлен на тягач и бронеавтомобиль КамАЗ-43269 «Выстрел».

«Что касается бомбомета РБУ-6000, то в целом согласно данным портала Oryx, всего было уничтожено не менее четырех единиц такого вооружения, из них по одному на базе танка и грузовика «Урал», и еще два - на базе МТ-ЛБ», - отметили в сообщении.

Также в издании напомнили, что в конце ноября воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили один из таких бомбометов на Краматорском направлении.

«Что касается бронеавтомобиля КамАЗ-43269 «Выстрел», то по состоянию на сегодня на портале Oryx зафиксирована потеря российским оккупационным войском пяти таких машин, из них три были затрофееены», - добавили аналитики.

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