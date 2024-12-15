«Смерч-2» и «Выстрел»: бойцы ВСУ уничтожили редкую технику россиян
- 15.12.2024, 20:59
Видеофакт.
Бойцы батальона «РАРОГ» благодаря FPV-дронам уничтожили вооружение и военную технику российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады, пишет Defense Express.
По словам аналитиков, на видео можно увидеть ликвидацию и поражение двух достаточно интересных и редких образцов техники, а именно МТ-ЛБ корабельный бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2», который установлен на тягач и бронеавтомобиль КамАЗ-43269 «Выстрел».
💥Часів Яр. 24 бригада нищить танки та бомбомети росіян!— 24 ОМБр імені короля Данила (@24th_brigade) December 13, 2024
Батальон «РАРОГ» знищив та уразив танки Т-64БВ та Т-80.
Також наші FPV-дрони уразили тягач МТ-ЛБ з корабельним бомбометом РБУ-6000 «СМЕРЧ-2» та бронеавтомобіль КамАЗ-43269 «Выстрел»
🤙Донат: https://t.co/lZ88u2fFSV pic.twitter.com/GlgrOD88Fd
«Что касается бомбомета РБУ-6000, то в целом согласно данным портала Oryx, всего было уничтожено не менее четырех единиц такого вооружения, из них по одному на базе танка и грузовика «Урал», и еще два - на базе МТ-ЛБ», - отметили в сообщении.
Также в издании напомнили, что в конце ноября воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили один из таких бомбометов на Краматорском направлении.
«Что касается бронеавтомобиля КамАЗ-43269 «Выстрел», то по состоянию на сегодня на портале Oryx зафиксирована потеря российским оккупационным войском пяти таких машин, из них три были затрофееены», - добавили аналитики.