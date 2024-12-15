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Режим Асада начал вывозить деньги в РФ еще в 2018 году

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  • 15.12.2024, 21:19
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Режим Асада начал вывозить деньги в РФ еще в 2018 году
Башар Асад

Наличные вывозили самолетами.

Британская газета Financial Times сообщает, что в 2018 и 2019 годах власти Сирии отправили в Россию около 250 млн долларов наличными, хотя к этому моменту сирийские золотовалютные резервы были практически исчерпаны.

Авторы публикации обнаружили свидетельства, что самолеты с банкнотами номиналом 100 долларов и 500 евро общим весом почти две тонны приземлялись в московском аэропорту Внуково.

В общей сложности в Москву с марта 2018 года до сентября 2019 был совершен 21 рейс с сирийскими наличными, сообщает издание со ссылкой на базы данных.

Человек, знакомый с работой сирийского центробанка, сообщил FT, что к 2018 году валютные резервы страны «были практически на нуле», однако в связи с санкциями Сирии приходилось платить Росси наличными.

В частности, по сведениям собеседника издания, Дамаск покупал российскую пшеницу, печатал на фабриках Гознака сирийские деньги и оплачивал некоторые оборонные услуги.

Российские базы данных показывают, что как до перевозки наличных, так и после нее Россия регулярно экспортировала в Сирию различные товары и предоставляла ей услуги. В том числе печатала купюры и отправляла сирийскому Министерству обороны различные военные грузы.

По сведениям, на которые ссылается FT, сирийские наличные были в основном отправлены банку «Российская финансовая корпорация» (РФК), который находится под контролем государственной компании «Рособоронэкспорт», занимающейся экспортом вооружений.

Авторы публикации также напоминают, что еще в 2019 году FT рассказывала о том, как родственники президента Сирии Башара Асада купили в Москве по меньшей мере 20 квартир люкс-класса.

Асад получил убежище в России после того, как вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и захватили власть в стране.

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