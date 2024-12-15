ЮАР отказалась приглашать Путина на саммит G20

ЮАР отказалась приглашать Путина на саммит G206
- 15.12.2024, 21:36
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Причина — ордер МУС.
Путин не получит приглашения на саммит «Большой двадцатки» (G20) от Южно-Африканской Республики (ЮАР), которая должна принять мероприятие у себя, поскольку председательствует в этом глобальном объединении с 1 декабря. Причиной является ордер Международного уголовного суда в Гааге, который требует арестовать Путина из-за насильственной депортации украинских детей, что квалифицируется как военное преступление, сообщил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.
«Правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Мы никак не можем повлиять на решение МУС», — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ЮАР приглашать российского президента на саммит G20. Республика ратифицировала Римский статут, на основе которого работает МУС, и обязана арестовать Путина, если тот появится на ее территории.
Согласно предварительной договоренности, саммит «Большой двадцатки» пройдет в Йоханнесбурге 21–22 ноября 2025 года.