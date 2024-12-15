Лукашенковские дипломаты сбежали из Сирии?1
- 15.12.2024, 21:43
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Им помогли выехать россияне.
Дипломаты из лукашенковского посольства в Дамаске эвакуировались в Минск.
Причиной названа сложившаяся обстановка в стране, где повстанцы свергли режим Башара Асада.
«Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки», — сообщили в пресс-службе МИД Белте.
МИД поблагодарил россиян, которые «обеспечили безопасное прибытие на родину белорусских дипломатов».