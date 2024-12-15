Белорусы побежали делать визы на август 15.12.2024, 22:15

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Макс Корж

В визовых центрах — наплыв клиентов.

Белорусы собираются на августовский концерт Макса Коржа в Варшаве — так активно, что в визовых агенствах говорят о наплыве клиентов.

Сотрудница одного визового агентства рассказала в тиктоке, что получает много запросов на открытие шенгена до августа, пишет «Наша Нiва».

«Те, кто уже купил билет и хочет съездить на концерт, — не совершайте ошибок прошлого года. В прошлом году все поголовно подавались прямо перед самим концертом на греческую визу. Многие, естественно, получили отказы, потому что у Греции достаточно большой процент по отказам», — советуют в агентстве.

Некоторые из белорусов, кто успел урвать билеты на концерт, жалуются в тиктоке, как сложно получить визу. В комментариях им предлагают разные варианты, иногда и совершенно неожиданные:

«Попробуйте испанскую туристическую визу сделать».

«Читал, что проще всего через Францию попасть — она и ближе всего, и шенген оформляет без проблем».

«Мы так летом переехали в другую страну, чтобы посетить концерт».

Некоторые комментаторы делятся, как в предыдущие годы сначала купили билеты на концерт, а визу так и не получили.

«Мы с молодым человеком тоже так сделали в этом году. Обратились в визовый центр, результат — два отказа».

«Я так в прошлом году сделала. Угадайте, кто не был на концерте?»

Что по ценам? Например, агентство Premium Visa (оно сотрудничает с инициативой «Движ Минск», которая готовит тур специально на концерт в Варшаве) называет самым доступным греческий шенген. За него на сегодняшний день нужно будет заплатить 580 рублей: 280 из них пойдет на консульский и сервисный сборы в визовом центре и еще 300 — на подготовку анкеты, запись на визу, бронирование гостиницы и авиаперелета, подготовку маршрутного листа.

За испанский шенген просят в сумме 880 рублей, за итальянский — больше 2500 рублей. В случае с дорогим итальянским шенгеном агентство обещает, что не придется волноваться по поводу возможных отказов в визе.

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