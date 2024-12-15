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«Начинаем в пять вечера, а в десять идем спать»

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  • 15.12.2024, 22:26
«Начинаем в пять вечера, а в десять идем спать»

Белоруска подняла важный вопрос о праздновании Нового года.

До Нового года еще чуть больше двух недель, но белоруска Мария уже подняла в TikTok праздничный вопрос, который взбудоражил умы и души многих. Звучал он так: «А вы ждете 12 часов ночи, чтобы сесть за новогодний стол и отметить этот прекрасный праздник?» Буквально за несколько часов пользователи оставили под роликом свыше четырехсот комментариев, пишет «Зеркало».

По словам Марии, в их семье Новый год — это праздник, который принято отмечать дома в кругу близких. Вот уже три-четыре года 31 декабря они не ждут до 23.00 или полуночи, чтобы сесть за новогодний стол. Отмечать обычно начинают в пять-шесть вечера. Вкусно кушают, дарят друг другу подарки и около девяти-десяти вечера идут спать.

— И вы знаете, я только одного не могу понять, почему мы так раньше не делали? — удивляется в видео Мария. — Почему надо было ждать какой-то ночи, чтобы сесть покушать, выпить и очень-очень поздно ложиться спать. Утром просыпаешься, разбитая, никакая. Сейчас же мы поднимаемся в прекрасном самочувствии, заново накрываем стол на 1 января.

По словам Марии, начинать праздновать вечером и нормально ложиться спать — это было «самое лучшее решение».

— А вы ждете 12 ночи, чтобы сесть за новогодний стол и отметить этот прекрасный праздник? — спросила она пользователей.

Последних тема зацепила: просмотры у ролика растут как на дрожжах. За десять часов его открыли более 90 тысяч раз. В комментариях тоже не по-зимнему горячо. Мнения людей разделились. Некоторые согласны с Марией и тоже практикуют садиться 31 декабря за стол пораньше. Вот их аргументы:

Давно не ждем полуночи, чтобы поесть. Это тяжело на ночь наедаться. Но 00.00 ждем, чтобы посмотреть на фейерверки. С годами понимаешь, чем проще, тем лучше.

Я всегда ем до 18.00. И Новый год не исключение. Зачем есть и пить ночью? Ночь для того, чтобы спать.

Мы с 20.00 уже за столом, поэтому 00.00 жду, только чтобы загадать желание.

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