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НЛО и механизмы управления

  • Эль Мюрид
  • 15.12.2024, 22:32
НЛО и механизмы управления
Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Сюрреалистичная картина.

Трамп призвал сбивать неопознанные летающие объекты над Америкой всеми имеющимися подручными средствами. Вообще, несколько сюрреалистичная картина, когда над военной сверхдержавой бороздят просторы какие-то непонятные летающие объекты, а местная ПВО и ухом не ведет. Есть, правда, несколько заявлений на тему, что все летающие объекты оказались легкими самолетами, выполняющими законные перелеты, но пока есть примеры и другого рода.

Трамп, по всей видимости, примерно (или точно) в курсе, что это за объекты и примерно для чего они вдруг начали летать, а потому его призыв выглядит достаточно логичным: сбитую «птичку» можно показать всем и продемонстрировать, что она имеет вполне земное происхождение, а потому, если вдруг кому-то захочется представить эту историю как-то иначе, то после такой демонстрации сделать это будет затруднительно.

Его конкуренты вполне могут выкинуть какую-нибудь гадость, чтобы навесить на него еще несколько проблем вдобавок к имеющимся. Трудно сказать, смогут ли они раскрутить версию с инопланетным фактором, но то, что такие попытки возможны - почему бы и нет.

В чем вообще прикол с НЛО, которые вдруг разлетались над Америкой и Европой (кстати, другие места они почему-то игнорируют), и почему это может вдруг стать реальной проблемой?

По истории с ковидом было понятно, что некие достаточно влиятельные группы (чьего влияния оказалось достаточно, чтобы практически все национальные правительства взяли под козырек и начали исполнять абсолютно безумные распоряжения ВОЗ, идущие вопреки всем международным и национальным протоколам реагирования и безопасности), в общем, эти группы явно проводили тестирование не вакцин, а механизмов управления.

В качестве источника таких механизмов был взят один из самых древних человеческих инстинктов - страх. Поэтому ковидный геноцид был разбит на две четко отличные друг от друга фазы. В первой фазе шел буквально накат на чувство страха и создавался поведенческий стереотип беспомощности - как перед неизвестным вирусом, так и перед властью, которая практически в каждой стране под вывеской борьбы за безопасность ликвидировало само понятие безопасности. Вторая фаза - принуждение испуганных людей к «вакцинации» - и снова с полным отказом от всех базовых протоколов и норм. В первую очередь - права добровольного вакцинирования. Причем даже неважно, что именно это были за «вакцины» - они вообще могли быть физиологическим раствором, важно было создать атмосферу страха и механизмы управления этим страхом.

В целом эксперимент прошел относительно успешно, технология была отработана и главное - было продемонстрировано, что в любой момент ее можно повторить. По той же схеме - страх и террор.

«Инопланетяне» - это та же самая история, что и с вирусом. Угроза, которую сложно оценить, особенно, если на людей будет обрушена мощь пропагандистской машины. Несколько рукотворных катастроф, которые будут объявлены внешним воздействием инопланетного разума - и можно начинать пугать людей неспособностью противостоять ужасной угрозе и опасности. И правда, как можно противостоять неведомому нечто, которое способно преодолевать космические расстояния?

Соответственно, под вывеской вынужденного подчинения требованиям и исключительно в рамках заботы о безопасности человеческой цивилизации можно будет точно так же по бороде пустить все ранее существовавшие понятия о правах, безопасности и нормах, введя что-то новое. И, конечно, чрезвычайные системы управления для противостояния пришельцам и сохранения человечества.

В этой конструкции пришельцы нужны только в самом начале, потом можно будет обойтись уже без них. Страх сделает всё остальное. Люди сами будут забивать палками сомневающихся в существовании пришельцев, как буквально затаптывали тех, кто пытался хоть как-то противодействовать массовому психозу в два ковидных года.

В общем, тут есть проблема, и проблема достаточно реальная. К сожалению, развитие искусственного интеллекта по какой-то причине ведет к деградации естественного. И ковид прекрасно показал, что обычные люди в массе своей резко тупеют, когда их пугают до смерти. Особенно, когда это делается целенаправлено и системно.

Эль Мюрид, Telegram

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