НЛО и механизмы управления Эль Мюрид

15.12.2024, 22:32

Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Сюрреалистичная картина.

Трамп призвал сбивать неопознанные летающие объекты над Америкой всеми имеющимися подручными средствами. Вообще, несколько сюрреалистичная картина, когда над военной сверхдержавой бороздят просторы какие-то непонятные летающие объекты, а местная ПВО и ухом не ведет. Есть, правда, несколько заявлений на тему, что все летающие объекты оказались легкими самолетами, выполняющими законные перелеты, но пока есть примеры и другого рода.

Трамп, по всей видимости, примерно (или точно) в курсе, что это за объекты и примерно для чего они вдруг начали летать, а потому его призыв выглядит достаточно логичным: сбитую «птичку» можно показать всем и продемонстрировать, что она имеет вполне земное происхождение, а потому, если вдруг кому-то захочется представить эту историю как-то иначе, то после такой демонстрации сделать это будет затруднительно.

Его конкуренты вполне могут выкинуть какую-нибудь гадость, чтобы навесить на него еще несколько проблем вдобавок к имеющимся. Трудно сказать, смогут ли они раскрутить версию с инопланетным фактором, но то, что такие попытки возможны - почему бы и нет.

В чем вообще прикол с НЛО, которые вдруг разлетались над Америкой и Европой (кстати, другие места они почему-то игнорируют), и почему это может вдруг стать реальной проблемой?

По истории с ковидом было понятно, что некие достаточно влиятельные группы (чьего влияния оказалось достаточно, чтобы практически все национальные правительства взяли под козырек и начали исполнять абсолютно безумные распоряжения ВОЗ, идущие вопреки всем международным и национальным протоколам реагирования и безопасности), в общем, эти группы явно проводили тестирование не вакцин, а механизмов управления.

В качестве источника таких механизмов был взят один из самых древних человеческих инстинктов - страх. Поэтому ковидный геноцид был разбит на две четко отличные друг от друга фазы. В первой фазе шел буквально накат на чувство страха и создавался поведенческий стереотип беспомощности - как перед неизвестным вирусом, так и перед властью, которая практически в каждой стране под вывеской борьбы за безопасность ликвидировало само понятие безопасности. Вторая фаза - принуждение испуганных людей к «вакцинации» - и снова с полным отказом от всех базовых протоколов и норм. В первую очередь - права добровольного вакцинирования. Причем даже неважно, что именно это были за «вакцины» - они вообще могли быть физиологическим раствором, важно было создать атмосферу страха и механизмы управления этим страхом.

В целом эксперимент прошел относительно успешно, технология была отработана и главное - было продемонстрировано, что в любой момент ее можно повторить. По той же схеме - страх и террор.

«Инопланетяне» - это та же самая история, что и с вирусом. Угроза, которую сложно оценить, особенно, если на людей будет обрушена мощь пропагандистской машины. Несколько рукотворных катастроф, которые будут объявлены внешним воздействием инопланетного разума - и можно начинать пугать людей неспособностью противостоять ужасной угрозе и опасности. И правда, как можно противостоять неведомому нечто, которое способно преодолевать космические расстояния?

Соответственно, под вывеской вынужденного подчинения требованиям и исключительно в рамках заботы о безопасности человеческой цивилизации можно будет точно так же по бороде пустить все ранее существовавшие понятия о правах, безопасности и нормах, введя что-то новое. И, конечно, чрезвычайные системы управления для противостояния пришельцам и сохранения человечества.

В этой конструкции пришельцы нужны только в самом начале, потом можно будет обойтись уже без них. Страх сделает всё остальное. Люди сами будут забивать палками сомневающихся в существовании пришельцев, как буквально затаптывали тех, кто пытался хоть как-то противодействовать массовому психозу в два ковидных года.

В общем, тут есть проблема, и проблема достаточно реальная. К сожалению, развитие искусственного интеллекта по какой-то причине ведет к деградации естественного. И ковид прекрасно показал, что обычные люди в массе своей резко тупеют, когда их пугают до смерти. Особенно, когда это делается целенаправлено и системно.

Эль Мюрид, Telegram

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