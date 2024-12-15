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Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала бронзу ЧМ

  • 15.12.2024, 22:49
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала бронзу ЧМ

Она стала третьей на дистанции 200 м на спине.

Белоруска Анастасия Шкурдай стала бронзовой призеркой чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2024 года, пишет «Трибуна».

15 декабря Шкурдай финишировала третьей в заплыве чемпионата мира на короткой воде на 200 метров на спине.

Уроженка Бреста показала результат 2.00,56 секунды, не дотянув до своего же рекорда страны (2.00,15).

Золото досталось американке Реган Смит, установившей новый мировой рекорд, — 1.58,04.

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